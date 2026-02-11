  Martí Batres llama a madres y padres a vacunar a sus hijas e hijos contra el sarampión

Director general del ISSSTE, Martí Batres El director general del ISSSTE, Martí Batres reiteró el llamado a a madres y padres de familia a vacunar a sus hijas e hijos contra el sarampión

El director general del ISSSTE hizo un exhorto a aplicarse el biológico que permita proteger la salud de las y los menores, de las familias y contener la propagación de esta enfermedad

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, llamó a madres y padres de familia y/o cuidadores de menores de edad, para que los lleven a la unidad médica más cercana, sean derechohabientes o no del instituto para vacunarlos contra el sarampión y prevenir así contagios, proteger la salud de las familias y contener la propagación del virus.

“Tenemos que enfatizar la protección a la infancia, por eso te pedimos que lleves a tus hijas o hijos que tienen de seis meses a 12 años de edad a vacunarse al centro de salud más cercano. El ISSSTE cuenta con 321 centros de salud a donde puedes acudir. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página dondemevacuno.salud.gob.mx ”.

El directivo reiteró la importancia de que todas y todos los madres, padres y/o cuidadores de niños menores participen en la jornada de vacunación contra el sarampión, diseñada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que prioriza la aplicación de estos biológicos en menores de edad, preferentemente entre los 6 meses a los 12 años.

El este mismo sentido, Batres Guadarrama abundó que quienes también deben vacunarse, son personas entre los 13 a los 49 años, “que no cuenten con antecedente de vacunación o quienes no recuerden contar con su esquema completo, personal de salud y educativo; jornaleros agrícolas y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia”.

“En estados de la República donde hay algún brote, como Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa, se va a vacunar también a quienes tienen de 13 a 49 años de edad”, comentó.

Las vacunas que aplica el ISSSTE son SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

El directivo reiteró que la gran mayoría de las y los mexicanos están protegidos contra el sarampión, porque cuentan con las dos dosis de la vacuna para evitar el contagio.

Es importante insistir en la importancia de contar con esta vacuna para quienes sospechen no tener su esquema completo de inmunización, ya que el sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa que se propaga de persona a persona, y la mejor manera de evitar el riesgo de contraerla es a través de los biológicos mencionados que son altamente efectivos y seguros para las personas.