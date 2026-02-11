México enviará segundo cargamento de ayuda a Cuba y abre la puerta a donativos civiles

Cuba sin combustible Estación de servicio cerrada por falta de combustible este lunes, en La Habana (Ernesto Mastrascusa/EFE)

México se ha convertido en la esperanza de ayuda exterior de Cuba, tras la confirmación por parte de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de un puente marítimo humanitario para paliar la grave crisis por que atraviesa la isla, al borde del colapso por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos y la amenaza de aranceles al país que se atreva a romperlo.

La mandataria anunció este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba en cuanto llegue a puerto el primer barco que zarpó el domingo y confirmó que continuará con los envíos.

“Llegan mañana, regresa el barco. Y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las 800 toneladas”, informó este miércoles la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien también abrió la posibilidad de integrar donaciones de organizaciones civiles.

La mandataria explicó que el puente logístico bilateral sigue en marcha, tras el primer envío de ayuda humanitaria, que incluyó víveres e insumos, el pasado domingo. Además, animó a la población a que recolecten víveres para socorrer a los cubanos.

“Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres y pues si lo pueden entregar también se enviarán”, dijo, aunque precisó que la administración federal no ha convocado formalmente a colectas. “La Secretaría de Gobernación va a dar un enlace para que puedan tener estos grupos algún enlace con el gobierno por si hay espacio en lo que se envía para que se pueda enviar”, remarcó.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha detallado el contenido del segundo embarque ni el calendario completo de envíos, aunque reiteró su intención de completar el volumen anunciado.

Se mantienen vuelos desde México

En paralelo, la presidenta confirmó que los vuelos turísticos que salen desde México hacia Cuba se mantienen operativos, a diferencia de otros países como Canadá, el principal mercado emisor de turistas, o Rusia.

“Se carga aquí y son vuelos que llegan allá, no está prohibido volar a la isla”, indicó Sheinbaum, quien descarta que mantener las rutas aéreas le genere un problema con el gobierno de Donald Trump.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mexicana reporta que Aeroméxico y Viva movilizaron 271,888 pasajeros hacia Cuba el año pasado, un aumento del 5.2%. Viva, responsable del 63% de los traslados en 2025, detalló que puede cargar combustible en su base sin depender del escaso suministro cubano.

La mandataria explicó que el decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, prevé aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, por lo que reconoció México ha frenado los envíos para evitar repercusiones al país mientras continúan las gestiones diplomáticas para reanudar el envío de petróleo lo antes posible.