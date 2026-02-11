Pensión IMSS 2026: jubilados podrán recibir aumento de hasta 15% en marzo si cumplen este requisito (IMSS y Pexels)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que algunos pensionados tendrán la posibilidad de aumentar el monto de su pensión a partir de marzo de 2026. Este beneficio está dirigido a quienes se jubilaron bajo el régimen de la Ley 73, específicamente por cesantía en edad avanzada o vejez.

El aumento no es general, ya que depende de las condiciones familiares de cada beneficiario.

¿Cuál es el requisito para el aumento?

Para acceder al incremento, los pensionados deben comprobar que cuentan con familiares que dependen económicamente de ellos. Este apoyo forma parte de las llamadas Asignaciones Familiares, que agregan un porcentaje adicional al pago mensual.

Los porcentajes pueden otorgarse por:

15% por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por hijos de 16 a 25 años que estudien

10% por hijos con discapacidad o enfermedad que les impida trabajar

10% por cada padre dependiente económicamente

¿Cuándo se verá reflejado el pago?

El depósito correspondiente al mes de marzo de 2026 está previsto para realizarse el 2 de marzo, primer día hábil del mes. A partir de esa fecha, los beneficiarios podrán disponer de sus recursos a través de su cuenta bancaria o el medio de cobro habitual.

Recomendaciones para los pensionados

El IMSS recomienda a los jubilados verificar previamente que su información familiar esté actualizada y evitar acudir a las sucursales bancarias en los primeros días, a fin de prevenir aglomeraciones. En caso de dudas o inconsistencias en el pago, se sugiere acudir a la subdelegación correspondiente o comunicarse con el instituto para recibir orientación.