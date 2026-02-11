Profeco hace recomendaciones de compras digitales para este 14 de febrero (Daniel Augusto)

Con motivo del día de San Valentín, la edición de la Brújula de Compra de la Revista del Consumidor de febrero, se dedicó a evaluar el servicio de compras digitales de flores y desayunos, con el fin de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apoye a la población para que realice un consumo informado.

Los servicios supervisados, evaluaron tarifas de estos servicios con un presupuesto de $500 a $1,000 pesos, el costo del servicio a domicilio, los servicios de entrega en fechas específicas y sus políticas de devolución, así como cambios o reprogramación.

La Profeco verificó también, el cumplimiento del artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en lo que respecta a datos del proveedor, descripción detallada del producto, formas de pago, costos totales incluyendo impuestos, condiciones de envío o entrega, medios de contacto, seguridad en datos personales y financieros, además de las condiciones de cancelación, devolución, reembolso o cambio.

Entre la información más relevante para quienes busquen hacer compras online este 14 de febrero, se valoraron las principales razones por las que las personas consumidoras prefieren esta modalidad, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, en 2024. Estas son:

- 52% por la entrega a domicilio

- 41% para ahorrar tiempo y evitar traslados a tiendas físicas

- 39% para encontrar productos no disponibles en tiendas físicas

- 36% por la posibilidad de comprar desde cualquier lugar

- 34% por la disponibilidad de más promociones que en tiendas físicas

Por comodidad y facilidad de uso, 8 de cada 10 personas usuarias eligen realizar compras digitales. Esta modalidad permite comparar precios, descubrir detalles originales y acceder a promociones de temporada desde la comodidad de un dispositivo electrónico, mientras que las plataformas de envío no solo compiten en rapidez, sino también por precios, promociones, personalización de regalos y garantías de entrega.

La Procuraduría recomienda que antes de comprar se comparen precios con al menos tres opciones, se verifique la identidad del proveedor, se revisen las formas de pago, se considere el uso de tarjetas virtuales, confirmar que el sitio cuente con un certificado de seguridad vigente, verificar la reputación de la tienda y leer los términos y condiciones del servicio.