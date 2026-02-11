Reactivan colaboración México y EU; SEALs capacitarán en tácticas antiterroristas a elementos de la Marina

Este 15 de febrero se pone en marcha el adiestramiento antiterrorista entre SEALs y elementos de la Marina (Especial)

Antiterrorismo — Mes y medio después de haber sido suspendida una capacitación programada a elementos de la Marina Armada de México en tácticas antiterroristas por fuerzas especiales de Estados Unidos y expertos en estrategias de asalto y rescate, este miércoles el Pleno del Senado de la República dio el visto bueno en lo general y en lo particular al dictamen que reactiva la autorización para el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos y que permanecerán en el país del 15 de febrero al 16 de abril próximo.

Con la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026 a partir de junio próximo, el ingreso de elementos de las fuerzas especiales de EU tiene como finalidad participar en el ejercicio de adiestramiento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, junto con personal de la Secretaría de Marina, adiestramiento que se llevará a cabo en Campeche.

Se trata del permiso que había quedado pendiente en la anterior legislatura y que se frenó el pasado 3 de enero, luego de la incursión de tropas de Estados Unidos en Venezuela, lo que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En aquel momento la capacitación estaría a cargo de 29 militares de los Seals y se realizaría del 19 de enero al 13 de marzo, por lo que ahora la capacitación la ofrecerán sólo 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEAL, que participarán en el evento emergente denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Espaciales“.

Los ejercicios de adiestramiento se llevarán a cabo a partir de este 15 de febrero y hasta el próximo 16 de abril en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, y en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, ambos en Campeche.

De acuerdo con el documento, el adiestramiento “tiene como objetivo comprobar y fortalecer las habilidades tácticas individuales y colectivas necesarias para desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y de los Navy SEAL’s de Estados Unidos”.

Operaciones conjuntas de asalto serán parte de la capacitación (Especial)

Los elementos de la Marina de EU llegan a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense tipo C-130 “Hércules”.

MISIÓN

La misión es reforzar en un lapso de tres meses y con miras al Mundial de Futbol de la FIFA de ese año, la estrategia antiterrorista, así como el nivel táctico de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, en misiones de alto riesgo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos recibió el visto bueno del Gobierno de México y la autorización del Congreso para que los elementos de élite del Ejército de EU puedan arribar a territorio mexicano para capacitar a elementos de la Armada de México con conocimiento de tácticas de combate, manejo de armas y respuesta rápida.

De acuerdo con el Pentágono, esta capacitación a un grupo de marinos mexicanos es parte de la colaboración entre ambos países y a solicitud del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El adiestramiento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” estará dirigida a un selecto grupo de elementos de la Marina con trayectoria impecable, buena conducta militar y civil, con conocimiento de tácticas de combate, manejo de armas y respuesta rápida en misión.

Vigilancia marítima será uno de los puntos clave como parte del adiestramiento (Especial)

Desde el 15 de febrero los especialistas estadounidenses pondrán en marcha el plan de trabajo en capacitación de maniobras terrestres avanzadas y operaciones marinas de asalto y rescate anfibio.

TRES MESES

De acuerdo con el programa de capacitación, el adiestramiento constará a lo largo de tres meses de cuatro etapas con acciones estratégicas: La primera, consistirá en ejercicio terrestres donde se pondrá énfasis en misiones de reacción simulada en caso de una acción de alto riesgo.

La segunda etapa, consistirá en operaciones aeromóviles, es decir, misiones con descensos desde aeronaves y movilidad aérea, donde se evaluará el nivel de operatividad en una misión de asalto.

Para esta etapa de la capacitación, los SEALs y las Fuerzas Especiales centrarán las acciones en el uso de helicópteros y aviones para infiltrar a los marinos mexicanos en zonas de difícil acceso o en regiones en conflicto.

En esta fase se desarrollará la estrategia de infiltración rápida, con técnicas de descenso como Fast Rope (cuerda rápida) y Rappel desde helicópteros en vuelo.

Asimismo, se afinarán tácticas para asalto aéreo con despliegue veloz de unidades para capturar objetivos estratégicos o rescate de rehenes y se medirá el nivel de reacción en maniobras de extracción, es decir, se reforzarán las técnicas y maniobras para retirar al personal de un zona de operaciones bajo presión o en medio de fuego enemigo.

La Marina Armada de México ya tiene a los elegidos para esta capacitación (Especial)

La tercera etapa del adiestramiento desarrollará con acciones terrestres avanzadas y donde se elevará el nivel de operatividad y reacción ante una orden de protección y salvamento.

PERSECUCIÓN

La última etapa consistirá en el desarrollo de operaciones marítimas, donde se medirá el nivel de reacción ante una operación de asalto y rescate.

Para esta etapa que marcará el cierre del adiestramiento, se centrará en la interdicción naval, es decir, se llevarán a cabo operaciones de persecución y abordaje de embarcaciones sospechosas en alta mar, como ocurre comúnmente contra células del crimen organizado.

También se aplicarán tácticas de combate cercano en buques (VBSS) con técnicas de Visit, Board, Search, and Seizure para asegurar barcos enemigos o con cargamento de sustancias ilícitas.

Durante el desarrollo de estas operaciones tácticas y evitar confusión durante la capacitación y que los elementos de élite cuenten con el equipo adecuado, los SEALs llegarán con todo su equipo en el avión Hércules C-130 que los trasladará a Campeche.

Entre el equipo que se utilizará para este adiestramiento destaca armamento orgánico como fusiles de asalto, pistolas y equipo de visión nocturna, así como municiones necesarias para las prácticas de tiro y ejercicios tácticos.

Estrategia de reacción inmediata frente a un episodio de alto riesgo, de los objetivos claves de la capacitación de los SEALs (Especial)

Además se contará con tecnología de última generación, plataformas de análisis y equipo de comunicación especializada para mejorar la interoperabilidad entre los Seals y los elementos de la Armada de México.

ELEGIDOS

Para esta capacitación no todos los elementos de la Marina podrán ser aspirantes, ya que deben cubrir ciertos requisitos y aptitudes. Aunque el Departamento de defensa de Estados Unidos y la Secretaría de Marina no han especificado el número de los elementos que participarán en este adiestramiento especializado de alta intensidad.

Entre los requisitos que deben cubrir los elementos de la Semar con nivel de élite para esta capacitación, uno de los puntos sin discusión es que de entrada deben pertenecer a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y cumplir con un perfil de alta exigencia.

Otro de los puntos indispensables es que deben contar con un estatus activo, es decir, ser Infante de Marina en activo con una trayectoria impecable y buena conducta militar y civil.

Un factor es que deben contar con una condición física extrema, donde su nivel cuente con registro de superar pruebas de resistencia que incluyen natación de combate (mínimo 500 metros), carreras de larga distancia con equipo y ejercicios de fuerza (lagartijas, abdominales y barras) con estándares de excelencia.

Asimismo, debe estar con una salud integral excelente, es decir, debe contar con una aprobación absoluta en sus exámenes médicos, clínicos y psicológicos rigurosos que garanticen estabilidad emocional bajo situaciones de alto estrés y presión.

También los afortunados a participar en este adiestramiento deben tener habilidades especializadas, como tener conocimientos previos en tácticas de combate, manejo de armas y preferentemente, tener alguna experiencia en unidades de respuesta rápida.

Operaciones anfibias no pueden faltar en la agenda de la capacitación conjunta entre Fuerzas Especiales de EU y de la Marina en México (Archivo)

Los marinos que serán aptos para este adiestramiento también deben tener capacidad de interoperabilidad, toda vez que trabajarán con los SEALs, se valora el conocimiento técnico y la capacidad de trabajar en equipos multinacionales para misiones de seguridad a niveles de operaciones contra el terrorismo.

SEALS

SEALs es un acrónimo de “Sea, Air and Land”. Es decir: Mar, Aire y Tierra, es el grupo de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con la mayor preparación en estrategias de asalto y rescate y considerado como el grupo con la mayor capacitación y estrategia de los ejércitos del mundo.

Son especialistas en el manejo de toda clase de armas y técnicas de combate. Su entrenamiento es riguroso y duro y su desempeño es en pequeños grupos de hasta ocho elementos, donde el apoyo y protecciòn de todo el grupo es esencial

