Reducción a 40 horas laborales costará 66 mil pesos por trabajador a los negocios: Concanaco

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente la Concanaco-Servytur (La Crónica de Hoy)

El Sector comercio del país advirtió que la reducción de la jornada laboral podría tener un impacto a los negocios de hasta 66,000 pesos por trabajador por los ajustes fiscales, así como retroceso en el empleo formal.

“Los empresarios no nada más tienen que mantener el salario, sino aparte tienen que pagar más impuestos y más contribuciones, más seguridad social, porque claro que tiene un impacto directo a los negocios familiares a esta medida”, explicó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) , Octavio de la Torre

Por ello pidió incentivos gubernamentales y exenciones fiscales al empresariado para que compense el pago de las horas extra que se busca implementar con los nuevos derechos laborales.

Explicó que la jornada laboral vigente es de 48 horas, las cuales no son productivas por los descansos y la ley silla, pues sólo se laboral 42 horas reales.

Sinn embargo—agregó-- con la propuesta de reducirla a 40 horas, los negocios se enfrentarán a problemas de empleados, lo que pegará al sector formal.

“Eso te genera en el sector de comercio, servicios y turismo, el que tengas visiblemente menor personal productivo para atender, seguridad, transporte, hoteles, turismo, restaurantes, prestadores de servicios, comercios. Estoy hablando de términos de horas productivas”, estableció

De la Torre abundó sobre el impacto que tendrán las horas extras pues con las nuevas modificaciones se puede llegar hasta 52 horas a la semana lo que incrementará el costo a los empleadores.

“Eso te cuesta, no es gratis. Para el negocio es más caro porque tiene que pagar más al trabajador, pero también tiene que pagar más impuestos. No seamos ingenuos, también se pagan impuestos, contribuciones, IVA, ISR, Seguridad Social, también se cubre”, estableció

El presidente de la Concanaco reconoció la importancia de la reducción de la jornada laboral pero insistió en que su aplicación debe ser gradual para que genere certidumbre , tenga acompañamiento y todos puedan visualizar esa medida.