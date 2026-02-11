Sarampión en México: ¿Cuáles son los estados con más casos? 24 estados de México tienen menos de 100 de casos de sarampión registrados en 2025 y 2026, mientras que 7 mantienen la mayor concentración de casos (Freepik)

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 24 estados de México tienen menos de 100 casos de sarampión registrados entre 2025 y 2026, mientras que 7 entidades mantienen la mayor concentración de estos.

Durante la Mañanera de este 11 de febrero, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que entre 2025 y 2026 se han registrado en México 9,074 casos de sarampión.

Señalando que el 49% de los casos se originaron en Chihuahua, aunque puntualizó que el brote en esa región ya fue contenido a través de la vacunación.

No obstante, debido a que el sarampión se trata de una enfermedad sumamente contagiosa, hay siete estados de la república que concentran el 85% de los casos de sarampión este 2026.

Mapa del sarampión en México 2026: ¿Qué estados presentan más casos confirmados?

Según los datos presentados por el secretario de Salud, estos son los siete estados que concentran la mayor cantidad de casos confirmados de sarampión:

Jalisco: 1,245 casos

1,245 casos Colima: 50

50 Chiapas: 238

238 Sinaloa: 118

118 Nayarit: 23

23 Tabasco: 34

34 Ciudad de México: 120

No obstante, como parte de las acciones para frenar la propagación del sarampión, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha dispuesto 23 millones 361 mil dosis para que se apliquen en todo el país, especialmente en aquellas zonas con mayor número de brotes.

Centros de salud y clínicas donde hay vacunas disponibles contra el sarampión

Mediante la estrategia nacional de prevención contra el sarampión, el Gobierno de México ha puesto en marcha Semanas Nacionales de Vacunación.

Durante las cuales en todo el país se estará aplicando de manera masiva y enfocándose principalmente en zonas con mayores casos de sarampión, vacunas para controlar los brotes.

Para quienes necesiten vacunarse contra el sarampión, podrán identificar el centro de vacunación más cercano a su hogar a través de la plataforma “¿Dónde me vacuno?”.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Si desconoces si deberías vacunarte contra el sarampión, la Secretaría de Salud ha compartido quiénes son los grupos de población prioritarios para recibir la vacuna: