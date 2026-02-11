SEP anuncia mega puente en febrero: estos alumnos no tendrán clases cuatro días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que un grupo de estudiantes en México tendrá un descanso prolongado durante febrero de 2026. La medida permitirá un fin de semana largo de cuatro días, aunque no será para todos los alumnos del país.

¿Qué estudiantes tendrán el mega puente?

La suspensión de clases del 14 al 17 de febrero aplicará para planteles de educación básica y media superior ubicados en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y Xalapa. Esta decisión busca facilitar la participación de la comunidad en las actividades del Carnaval de Veracruz, una de las celebraciones más representativas de la entidad.

¿La medida aplica en todo México?

Las autoridades educativas aclararon que el descanso es exclusivo para las zonas mencionadas. En el resto del estado de Veracruz y en las demás entidades del país, las actividades escolares continuarán con normalidad, conforme al calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026.

¿Qué otros días sin clases habrá este año?

El calendario de la SEP contempla todavía varias suspensiones por sesiones de Consejo Técnico Escolar, procesos administrativos y fechas oficiales, además del periodo vacacional de Semana Santa. El ciclo escolar está programado para concluir a mediados de julio de 2026.

Padres de familia y estudiantes pueden consultar los canales oficiales de la SEP para mantenerse informados sobre cualquier ajuste o modificación en las actividades escolares.