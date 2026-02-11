Un cielo... ¿vacío? Así lució el espacio aéreo de El Paso, Texas, tras supuestos vuelos de drones del narco mexicano

Objetos voladores... ¿no identificados? El espacio aéreo de El Paso, Texas, fue cerrado la noche del 10 de febrero por la supuesta presencia de narcodrones. (Cuartoscuro y Especial)

La supuesta presencia de drones del crimen organizado mexicano sobre el cielo texano produjo nuevas tensiones en ambos lados de la frontera, en medio de versiones encontradas y un contexto en el que los sectores más conservadores de Estados Unidos presionan por la intervención militar contra los cárteles en el territorio de su vecino del sur.

Alrededor de las 11:30 horas de la noche (hora local), en El Paso, Texas, el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional fue cerrado de manera abrupta por la Administración Federal de Aviación (FAA) el 10 de febrero de 2026.

La FAA emitió una orden de restricción de vuelos que inicialmente se anunció como válida hasta el 20 de febrero, afectando vuelos comerciales y de carga.

Horas después, la FAA levantó la suspensión de vuelos y aseguró que la situación se había resuelto.

Las autoridades federales dijeron que se había “neutralizado” una incursión de drones presuntamente operados por un cártel mexicano que violaron el espacio aéreo estadounidense, y que ya no había amenaza para la aviación comercial.

La abrupta medida afectó a viajeros y autoridades locales, de acuerdo a la agencia Reuters: vuelos fueron cancelados y acontecieron desvíos obligados antes de que la restricción fuese cancelada tras aproximadamente siete a diez horas.

Esto generó confusión en aerolíneas y pasajeros, que no recibieron notificación previa clara.

Funcionarios de la Administración Trump y del Departamento de Guerra de la Unión Americana indicaron que el cierre se debió a medidas para interceptar y desactivar drones atribuidos al crimen organizado, aunque los detalles operativos completos no han sido publicados.

La aplicación Flightradar 24, que tiene un monitoreo en tiempo real de las operaciones aeronáuticas de todo el mundo, muestra que, en efecto, la actividad aérea se redujo en El Paso alrededor de las 11:30 horas de la noche, con ocasionales vuelos militares sobre la base militar de Fort Bliss.

El Paso El espacio aéreo texano fue cerrado temporalmente por la supuesta presencia de drones mexicanos pertenecientes al crimen organizado. (Especial)

¿Hubo drones del narco mexicano en el espacio aéreo de Estados Unidos? Chocan versiones encontradas

Sin embargo, la explicación sobre la presencia de drones de cárteles ha sido cuestionada por autoridades mexicanas y representantes locales del lado estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en su conferencia matutinas de este 11 de febrero que su gobierno no tenía información confirmada sobre drones de cárteles cruzando la frontera en el momento del cierre.

En tanto, la congresista estadounidense por Texas, Veronica Escobar, del partido Demócrata, también expresó dudas sobre la narrativa oficial, señalando que la información federal “no encaja” y que no se proveyó información adecuada a las autoridades locales antes de la orden de cierre.

Una de las versiones también asegura que, en realidad, la contingencia se trató de un desacuerdo entre el Pentágono y la FAA sobre la prueba de un sistema de defensa con láser diseñado para derribar drones cerca de la base de Fort Bliss, justo al lado del aeropuerto.

Esta disputa interna pudo haber contribuido al cierre temporario del espacio aéreo por motivos de seguridad aérea.

Sheinbaum pide no especular sobre los supuestos vuelos de narcodrones en Texas

En su conferencia matutina de este 11 de febrero, la presidenta Sheinbaum enfatizó que “no hay ninguna información de uso de drones en la frontera” que respalde las versiones de autoridades de Estados Unidos sobre una incursión de drones en el espacio aéreo de El Paso.

La titular del Ejecutivo reiteró que no se deben hacer especulaciones sobre causas o culpables hasta que haya datos oficiales y que su gobierno revisará todo lo ocurrido, además de que el Gabinete de Seguridad estará atento y revisará cualquier información relevante para entender bien lo sucedido.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo La titular del Ejecutivo llamó a no especular por el cierre del espacio aéreo de El Paso (Galo Cañas Rodríguez)

Señaló que si las autoridades estadounidenses, como la Federal Aviation Administration (FAA) u otras áreas del gobierno, tienen información sobre drones o la razón del cierre, pueden compartirla con México a través de los canales institucionales.

La mandataria destacó, asimismo, que el cierre fue únicamente del espacio aéreo de Texas, y no del territorio mexicano, e indicó que su gobierno buscará información detallada sobre por qué se tomó esa medida.