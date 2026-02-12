Nacional

La diputada advierte que su bancada dará todos los argumentos en favor de un derecho para la clase trabajadora

Anuncia Patricia Mercado nueva iniciativa por dos días de descanso ante renuencia de Morena

Por Eloísa Domínguez

CDMX — La diputada emecista Patricia Mercado Castro adelantó que ante la renuencia de Morena para incluir en el próximo debate para aprobar en San Lázaro la reforma de reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral, ella presentará una iniciativa por días de descanso para la clase trabajadora.

Dijo que la bancada de su partido va a dar todos los argumentos a favor de que la reducción de la jornada laboral a #40horas venga con 2 días de descanso, tal como lo hizo la BancadaNaranja en el Senado.

“Y les adelanto: si la mayoría no acepta nuestras reservas y esta reforma queda como en 1917, con 1 solo día de descanso, de inmediato voy a volver a presentar una iniciativa para establecer 2 días de descanso obligatorios en la Constitución. La causa seguirá viva mientras las trabajadoras y los trabajadores nos sigan diciendo que están exhaustos y sin #TiempoparaVivir”, expresó la legisladora.

