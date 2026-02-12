Anuncia Patricia Mercado nueva iniciativa por dos días de descanso ante renuencia de Morena

CDMX — La diputada emecista Patricia Mercado Castro adelantó que ante la renuencia de Morena para incluir en el próximo debate para aprobar en San Lázaro la reforma de reducción de 48 a 40 horas la jornada laboral, ella presentará una iniciativa por días de descanso para la clase trabajadora.

Dijo que la bancada de su partido va a dar todos los argumentos a favor de que la reducción de la jornada laboral a #40horas venga con 2 días de descanso, tal como lo hizo la BancadaNaranja en el Senado.

“Y les adelanto: si la mayoría no acepta nuestras reservas y esta reforma queda como en 1917, con 1 solo día de descanso, de inmediato voy a volver a presentar una iniciativa para establecer 2 días de descanso obligatorios en la Constitución. La causa seguirá viva mientras las trabajadoras y los trabajadores nos sigan diciendo que están exhaustos y sin #TiempoparaVivir”, expresó la legisladora.