Banca de desarrollo cierra 2025 con óptimos resultados

Al cierre de 2025, la banca de desarrollo registró utilidades por 58.6 mil millones de pesos, consolidó una posición sólida con activos totales superiores a 3.1 billones de pesos, equivalentes a 8.9% del PIB nacional, y una dinámica activa de financiamiento.

Estos resultados confirman una operación eficiente, sostenible y alineada a sus objetivos estratégicos.

En apego a la Ley de Ingresos de la Federación 2025, se efectuaron aprovechamientos por hasta 46 mil millones de pesos, llevándose a cabo las capitalizaciones correspondientes que fortalecen el patrimonio de la banca de desarrollo.

Los principales indicadores financieros del sector muestran una posición robusta:

Índice de Capitalización (ICAP) : 28.5%, ampliamente superior a los mínimos regulatorios.

: 28.5%, ampliamente superior a los mínimos regulatorios. Índice de Morosidad (IMOR) : 1.9%, reflejo de una cartera sana.

: 1.9%, reflejo de una cartera sana. Índice de Cobertura (ICOR): 278.6%, lo que demuestra una amplia protección frente a riesgos crediticios.

Las instituciones del sector colocaron más de 870 mil millones de pesos en crédito directo al sector privado y alcanzaron una colocación total de 1.149 billones de pesos, beneficiando a 914 mil personas y empresas, incluyendo Mipymes, por ello, el saldo de Crédito Directo e Impulsado al sector privado se ubicó en 1.878 billones de pesos.

La banca de desarrollo reafirma su papel como actor estratégico para el financiamiento de largo plazo, la industrialización del país y el fortalecimiento del sistema financiero mexicano.