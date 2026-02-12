Disminuye gusano barrenador en Tamaulipas: se reportan solo 3 casos activos

Disminuyen casos de gusano barrenador en Tamaulipas

Gracias a la etrategia sanitaria impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), e implementada con asociaciones ganaderas, la coordinación con el gobierno estatal y la población en general, los casos de gusano barrenador del ganado en el estado de Tamaulipas han disminuido un 86 por ciento.

Del total de 23 casos reportados en diciembre del año pasado, actualmente solo se tiene registro de 3 casos activos en la entidad; es importante destacar que en la primera semana de febrero no se detectó ninguna mosca fértil en las 154 trampas instaladas, en contraste con lo reportado a finales de diciembre de 2025, cuando se registraron 28 capturas de insectos.

Para evitar la propagación de la plaga, desde la detección de los primeros casos se desplegaron brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados en unidades de producción y traspatios.

Igualmente, para evitar la diseminación del gusano barrenador por movilización de animales, también se establecieron rutas itinerantes de verificación, puntos de inspección y tratamiento del ganado en tránsito.

Estas medidas se complementan con la liberación aérea de moscas estériles en coordinación con Estados Unidos, a fin de incrementar la presión biológica sobre las poblaciones fértiles del insecto.

El punto más cercano de la plaga se localiza en el municipio de González, a 387 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Aunado a ello, los gobiernos federal y estatal capacitaron a 100 expertas y expertos en vida silvestre (guardaparques, médicos veterinarios, biólogos y servidores públicos) sobre la importancia de notificar oportunamente los casos de GBG que pudieran presentarse en zonas libres y Áreas Naturales Protegidas (ANP), con la intención de interrumpir el ciclo biológico de la mosca y reducir las poblaciones hasta conseguir la erradicación.

De acuerdo con cifras al 11 de febrero, las acciones realizadas permitieron desactivar 78 por ciento de los 83 casos registrados desde hace mes y medio en la región Huasteca de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Las medidas continuarán de manera intensiva para consolidar los avances y proteger el hato ganadero del país.