IMSS deposita pensiones de Ley 73 a miles de mujeres tras fallo histórico de la Suprema Corte

Pensión por vuidez IMSS 2026 Fotoarte: La Crónica

La SCJN ha puesto en marcha una de las reformas que muchos expertos han calificado como históricas, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha comenzado a depositar pensiones bajo el régimen de la Ley 73 a miles de mujeres mexicanas a quienes anteriormente se les había negado este derecho.

Durante décadas, muchas concubinas de trabajadores asegurados muertos quedaron sin acceso a la pensión de viudez simplemente por no contar con un acta de matrimonio o por no acreditar ciertos requisitos que, según la interpretación rígida del IMSS, condicionaban el derecho.

Estos impedimentos dificultaron, por muchos años, dejó en la indigencia económica a miles de mujeres y sus familias, y ahora, con la sentencia, esta situación está cambiando.

¿Qué cambio hizo la Suprema Corte en las pensiones del IMSS?

La SCJN estableció dos supuestos claros para que una concubina tenga derecho a la pensión de viudez del IMSS:

Haber vivido con el fallecido como si fueran esposos durante los cinco años previos a su muerte. Haber tenido hijos con el asegurado y que ambos estuvieran libres de matrimonio al momento del fallecimiento.

Antes, la interpretación administrativa exigía ambos requisitos o el acta de matrimonio como prueba principal. Con la nueva jurisprudencia, basta con cumplir uno de los dos supuestos para que la mujer reclamante obtenga el respaldo económico mensual y la cobertura médica correspondiente.

¿Quiénes pueden recibir la pensión ahora?

Mujeres que vivieron en concubinato con un trabajador fallecido o que tuvieron hijos con él, siempre que cumplan requisitos legales establecidos por la jurisprudencia.

Este fallo, que ya es de cumplimiento obligatorio para el IMSS, ha empezado a traducirse en depósitos efectivos en las cuentas bancarias de miles de beneficiarias en todo el país, además de abrir la puerta para que otras mujeres en la misma condición puedan iniciar su trámite.

¿Qué es la Ley 73 del IMSS?

Es el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, bajo el cual se calculan y otorgan pensiones a asegurados y sus beneficiarios vigentes para todas las personas que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997.

Esta ley es considerada más generosa que la actual (Ley 97) porque basa el cálculo de la pensión en el promedio de los últimos 5 años de cotización y permite pensionarse con menos semanas, siendo el principal pilar para el retiro de los trabajadores de esa época.

¿El IMSS debe aplicar este criterio en todo México?

Sí, la jurisprudencia de la SCJN es de aplicación obligatoria para todas las autoridades administrativas y judiciales del país.

El impacto es amplio: se estima que millones de pesos podrían comenzar a fluir hacia hogares que, hasta ahora, vivían sin ese ingreso esencial, y se espera que el IMSS agilice sus procedimientos para implementar el fallo a la brevedad posible.