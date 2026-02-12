México e India buscan ampliar comercio e impulsar inversión tecnológica

Secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el embajador de la India en México, Pankaj Sharma Ambos países acordaron mantener reuniones de alto nivel para fortalecer una relación económica que ya supera los 11 mil millones de dólares en comercio anual.

México e India dieron un nuevo paso para reforzar su relación económica tras una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el embajador indio en el país, Pankaj Sharma, en la que se revisaron los principales temas de la agenda bilateral y se plantearon nuevas oportunidades de cooperación.

Durante el encuentro, se puso sobre la mesa el avance de las negociaciones comerciales entre ambos países, con el objetivo de ampliar el intercambio económico y generar beneficios mutuos. La conversación también giró en torno a cómo hacer más dinámicas y sostenibles las relaciones comerciales, especialmente en sectores estratégicos.

Inversión Tecnológica de la India en México

Uno de los puntos centrales fue la atracción de inversión tecnológica de origen indio hacia México. En paralelo, se habló del respaldo a empresas mexicanas que ya operan en la India, así como de la necesidad de seguir apostando por la cooperación en ciencia y tecnología.

En la reunión se coincidió en que áreas como la industria farmacéutica, el desarrollo tecnológico y la digitalización ofrecen un amplio margen de complementariedad entre ambas economías, lo que abre la puerta a proyectos conjuntos de largo plazo.

Marcelo Ebrard destacó el papel del ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, como un actor clave en el diálogo de alto nivel entre los dos países, reconociendo el trabajo del embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido determinante para mantener una comunicación directa y constructiva entre ambos gobiernos.

Continuarán las pláticas de inversión entre ambas naciones

Como resultado del encuentro, se acordó programar en las próximas semanas una llamada de trabajo entre Ebrard y Goyal, además de preparar una reunión presencial que se realizará más adelante este año para seguir avanzando en los temas prioritarios.

Actualmente, México y la India se reconocen como socios estratégicos complementarios. De acuerdo con cifras oficiales, el comercio bilateral alcanzó los 11 mil 700 millones de dólares en 2024, mientras que la inversión india en México ya supera los 4 mil millones de dólares.

A la reunión asistieron también Deborah Alcocer, titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales; María Araceli De Haas Matamoros, directora general en las Oficinas del Secretario; Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos, y Emiliano Alfaro, de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Economía.