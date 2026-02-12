¿Qué carreteras y autopistas tienen cierres y bloqueos hoy jueves 12 de febrero de 2026? Descúbrelas y toma precauciones

Bloqueos en carreteras y autopistas ¿Cuáles están afectadas hoy jueves 12 de febrero de 2026? Descúbrelas y toma precauciones

Este jueves 12 de febrero de 2026 varias vías principales del país enfrentan cierres o circulación reducida debido a accidentes viales, reparaciones y otras condiciones que afectan el flujo del tránsito, de acuerdo con el último corte de información disponible.

Carreteras y tramos con afectaciones hoy jueves 12 de febrero de 2026

Autopista Córdoba–Veracruz: cierre parcial en km 16 por atención a accidente vial

Libramiento Poniente Tampico (Tamaulipas): circulación parcial en km 12

Autopista La Tinaja–Isla (Veracruz): afectación parcial en km 85

Autopista Ciudad Obregón–Guaymas (Sonora): cierre total en km 105

Autopista México–Cuernavaca: circulación inundada o restringida en km 78

Autopista Chapalilla–Compostela: afectación parcial en km 19

Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza: cierre parcial en km 197

Autopista Cuernavaca–Acapulco: circulación reducida en km 102

Estos cortes se deben principalmente a atención de accidentes viales, por lo que las autoridades sugieren paciencia, precaución y revisar rutas alternas antes de emprender tu viaje.

¿Cómo checar los cierres de carreteras en tiempo real?

No hay nada mejor que confirmar directamente antes de arrancar rumbo al destino con tres tips prácticos para verificar el estatus de una carretera:

Redes oficiales de las autoridades viales

Consulta las cuentas oficiales de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) en plataformas como X o Facebook para ver actualizaciones minuto a minuto.

Sitios web de información vial confiables

Portales que agregan reportes viales diariamente te ayudan a ver cierres por accidentes, obras o manifestaciones sin tener que buscar en varias páginas.

Planea rutas alternas

Antes de salir, valora caminos secundarios o carreteras federales libres si las autopistas de cuota están afectadas. Esta táctica te puede ahorrar tiempo y estrés en tu viaje.

Recomendaciones para tu viaje