Sarampión, en fase de transmisión activa, asegura diputada del PRI

CDMX — Expone Socorro Jasso que 78 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas no vacunadas, lo que atribuyeron a la baja cobertura de vacunación

La diputada del PRI, Ofelia Socorro Jasso Nieto, señaló que el gobierno federal ha reaccionado de manera tardía y deficiente ante el repunte de casos de sarampión que encuentra en fase de propagación pora el país, por lo que exigió implementar una estrategia sanitaria nacional integral para contener la propagación del virus.

Junto a su coordinador, el diputado Rubén Moreira Valdez, así como otros integrantes de su bancada, indicó que la estrategia debe ir acompañada con campañas de vacunación universales y verificables, protocolos claros en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, así como una política de prevención basada en la evidencia científica.

La priista indició Eque, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, México registra 8 mil 899 casos confirmados de sarampión en lo que va del año y 28 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero del año pasado, lo que evidencia, dijo, que el brote no ha sido contenido de manera efectiva y México permanece en una fase de transmisión activa.

Precisó que los estados más afectados en este año son: Chihuahua con 4 mil 504 casos, Jalisco con 2 mil 97, Chiapas con 2 mil 497, Michoacán con 297 y Guerrero con 281, lo que evidencia, anotó, la ausencia de una estrategia nacional clara, la falta de coordinación entre la Federación y los estados, así como la reacción tardía ante los primeros brotes han permitido que el virus se expanda hacia diversas regiones del país.

Jasso Nieto expuso que 78 por ciento de los casos confirmados corresponde a personas no vacunadas, lo que atribuyeron a la baja cobertura de vacunación, derivada del abandono de campañas permanentes de inmunización y de recortes presupuestales, que alcanzaron hasta 43 por ciento y 64 por ciento en distintos ejercicios fiscales recientes.

Mencionó que los grupos más afectados son niñas y niños de uno a cuatro años, con mil 304 casos; de cinco a nueve años, con mil 104; y personas de 25 a 29 años, con 997 contagios.

Consideró que los módulos de vacunación instalados recientemente son “insuficientes y desarticulados, sin una visión preventiva, ni campañas de información sólida que lleguen a toda la población”, y señaló que la reacción se dio hasta que ya se habían confirmado fallecimientos.

Asimismo, la diputada recordó que anteriormente presentó un punto de acuerdo para alertar sobre el desabasto de vacunas y fortalecer la vigilancia epidemiológica, el cual, aseguró, no fue atendido.

“México no puede volver a enfrentar una crisis sanitaria por la negligencia de un gobierno que destruye todo lo que ha funcionado”, enfatizó.

En este contexto, la legisladora adelantó que podrían impulsar un punto de acuerdo para llamar a comparecer a autoridades sanitarias, a fin de que informen sobre las acciones emprendidas para controlar el brote.

“Sí es muy conveniente llamar a comparecer a las autoridades. Vamos a darles un voto de confianza, ya que han estado atentas”, concluyó.

En otro tema, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, expresó el respaldo de su bancada a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; sin embargo, subrayó que deben contemplarse estímulos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de mitigar el impacto económico.

Señaló que su propuesta incluye garantizar dos días de descanso por cada cinco de trabajo y establecer apoyos fiscales para evitar afectaciones al empleo formal e indicó que estarán atentos a la discusión en el Senado y al trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados.

Respecto del cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, por presunto uso de drones vinculados al crimen organizado, el líder parlamentario consideró que es totalmente reprobable que el gobierno mexicano no tenga una respuesta acertada y oportuna sobre lo que está sucediendo, e insistió en la necesidad de instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ya que “el gobierno mexicano no aclara con puntualidad lo que pasa”.

En ese sentido, pidió que el gobierno informe de forma clara y oportuna sobre la que pasa en esa materia.