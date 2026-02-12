Certificaciones de calidad al ISSSTE Suma ISSSTE certificación de 31 Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y poner en el centro de sus actividades las necesidades de la derechohabiencia

La titular de la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación del ISSSTE, Rocío del Pilar Villarauz Martínez resaltó el compromiso del personal del instituto para lograr certificaciones en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad, y poner en el centro de sus actividades las necesidades de la derechohabiencia.

Dicha a distinción se apega al llamado de colocar al derechohabiente en el centro de la atención, siempre bajo la perspectiva de la Estrategia “Trato Digno”, que busca garantizar una atención médica y social humana, respetuosa y eficiente.

“La calidad con trato digno no es solo un derecho, sino una reivindicación por consolidar nuestro Instituto como empático y humano.

Al respecto, enfatizó que las líneas de acción enmarcadas en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, refuerzan las tareas por consolidar un Estado con instituciones y un sentido de justicia social, de honestidad y del fortalecimiento de lo público como garante de derechos”.

Con la representación del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, Villarauz Martínez, enfatizó que con el cumplimiento de la Norma NMX-CC-IMNC-2015/ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad, lo cual permitió obtener la referida certificación, no solo involucra la mejora de los procesos, tal tiempo que enfatizó el trabajo del equipo humano que desempeñó un papel relevante en la atención de los pacientes.

Esta certificación ISO 9001-2015 significa un doble reconocimiento, tanto a los procesos como a las personas que, con vocación y dedicación cotidiana, llevan a cabo la operación de las acciones de salud y de derechos sociales para asegurar y garantizar una atención oportuna, segura y de calidad a la derechohabiencia”, afirmó.

Es importante mencionar que del total de instancias que obtuvieron el certificado, 114 fueron a Estancias para el Bienestar y el Desarrollo Infantil (EBDI), 12 a Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Yucatán, Estado de México y Nuevo León; 36 a Unidades de Otorgamiento de Préstamos Personales en todas las representaciones estatales y regionales.

Además de una Subdelegación de Prestaciones, en Tlaxcala; el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”; cinco Hospitales Regionales (HR) de Puebla, León, Monterrey, Ciudad de México y Veracruz, así como un Hospital General (HG), 11 Clínicas de Medicina Familiar (CMF), tres Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades (CMFE), y la Escuela de Dietética y Nutrición, todas estas en la Ciudad de México.

Estos certificados, expedidos por un organismo avalado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), reafirman el compromiso del ISSSTE por elevar los estándares de calidad de los servicios que se brindan en las instalaciones.