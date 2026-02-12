Vivienda Bienestar 2026: Los requisitos indispensables para el pre-registro de Conavi Ya puedes realizar el preregistro para la Vivienda Bienestar 2026; conoce qué documentos necesitarás y cómo realizarlo (Conavi)

Conavi ha habilitado la plataforma para el pre-registro de la Vivienda Bienestar 2026. Conoce todos los detalles sobre este programa social, así como los documentos que necesitarás para iniciar el proceso de inscripción.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha iniciado el proceso de pre-registro para todas las personas que se encuentren interesadas en participar en el proceso de selección del programa para la Vivienda Bienestar 2026.

¿Qué es el programa Vivienda Bienestar 2026 y a quién va dirigido?

El programa Vivienda para el Bienestar fue creado como una estrategia del Gobierno de México para garantizar el derecho a una vivienda adecuada para aquellas personas consideradas dentro de grupos en situación de vulnerabilidad.

Vivienda para el Bienestar tiene como objetivo disminuir el rezago y la necesidad de vivienda mediante la construcción, mejoramiento y financiamiento de una, por lo que, de acuerdo con las reglas de operación del programa, se le dará prioridad a las siguientes personas:

Mujeres jefas de familia

Población de pueblos indígenas y afromexicanos

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Quienes no cuentan con acceso a mecanismos de financiamiento por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social, como el IMSS o ISSSTE.

¿Cómo realizar el pre-registro en la plataforma oficial para la Vivienda Bienestar 2026 de Conavi?

Si quieres ser uno de los beneficiarios de la Vivienda Bienestar 2026, lo único que tienes que hacer es iniciar el pre-registro en el portal de Conavi destinado a esta finalidad.

En la plataforma se te solicitarán datos de la persona solicitante, de la vivienda que habita, de las personas habitantes, entre otros.

Asimismo, se solicitarán los siguientes documentos:

Identificación Oficial Vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar

Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar Comprobante de domicilio: luz, agua, predial, servicios privados o los emitidos por autoridad municipal

luz, agua, predial, servicios privados o los emitidos por autoridad municipal Clave Única de Registro de Población actualizada (CURP)

Estos mismos documentos se deberán entregar de manera presencial, junto con otros en caso de resultar seleccionado.

Si avanzas de la etapa de pre-registro, el siguiente paso es una visita domiciliaria y posteriormente se realizará un perfilamiento para seleccionar a los nuevos beneficiarios de la Vivienda Bienestar 2026 de Conavi.