Citas digitales en México: más de 8.6 millones de personas buscan el amor por aplicación

Citas por aplicación

Buscar pareja desde el celular ya no es una rareza en México. Hoy, más de 8.6 millones de personas usan aplicaciones de citas con la esperanza de encontrar desde una relación formal hasta algo casual. El dato refleja cómo las relaciones personales se han adaptado al entorno digital, aunque no sin riesgos.

De acuerdo con el estudio El amor en los Tiempos de las Telecom 2026, El Amor está en las apps, elaborado por The Competitive Intelligence Unit, el 22.3 por ciento de quienes han usado estas plataformas sigue activo en la búsqueda de pareja. La práctica no solo se mantiene, sino que va en aumento, el uso promedio pasó de 2.4 a 2.7 veces por semana, principalmente para revisar perfiles y chatear.

El alcance de estas apps es más del 95 por ciento de los internautas en el país dice conocerlas y 38.7 millones de personas admiten haber descargado alguna vez una aplicación de citas. Entre las más conocidas destacan Tinder, Bumble y Facebook Parejas. Casi la mitad de los usuarios reconoce usar más de una plataforma para ampliar sus posibilidades.

El ligue digital ya se traduce en encuentros reales. Siete de cada diez usuarios aseguran haber tenido al menos una cita con alguien conocido en estas apps y casi una cuarta parte dice salir semanalmente. Los resultados varían: relaciones casuales, amistades, historias que se enfrían rápido y, en algunos casos, vínculos formales.

Uso de Inteligencia Artificial en apps de citas

El estudio también muestra la entrada de la inteligencia artificial en estas dinámicas. Aunque solo 2.9 por ciento admite usar herramientas externas para mejorar conversaciones o perfiles, tres de cada diez usuarios ya interactúan con funciones de IA dentro de las propias aplicaciones, como selección de fotos, impulso de coincidencias o detección de cuentas falsas.

No todos están dispuestos a correr ese riesgo. Entre quienes no usan aplicaciones de citas, las principales razones son la inseguridad, el desinterés y la preferencia por conocer personas fuera del mundo digital.

Mientras tanto, el amor sigue buscando señal. Para millones de mexicanos, las apps son ya parte de la vida cotidiana; el reto ahora es aprender a usarlas sin bajar la guardia.

(Con información de EFE)