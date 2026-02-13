Día y hora exacta en la que sonará la alerta sísmica en febrero en CDMX

Alerta sísmica: día y hora exacta en la que sonará la en febrero en CDMX

Este febrero de 2026, la alerta sísmica se activará en toda la Ciudad de México como parte del primer simulacro nacional del año.

Aunque muchas personas asocian ese sonido con un sismo real, esta vez se trata de un clásico ejercicio cívico diseñado para fortalecer la cultura de prevención y mejorar los tiempos de reacción de la población ante una emergencia real.

La alarma sonará tanto en los altavoces públicos como a través de notificaciones en celulares, sin necesidad de tener saldo o internet activo.

¿Para qué es el simulacro de febrero 2026?

Un simulacro sísmico no es un juego ni una predicción de temblores, sino una práctica para que tú y tu familia sepan cómo reaccionar con ante un siniestro como este si ocurriera de forma real.

En la CDMX, una ciudad con alta actividad sísmica, estos ejercicios permiten evaluar protocolos, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y coordinación entre ciudadanía y autoridades.

En 2026 se tiene planeado al menos un total de tres simulacros durante el año para mantener activa la preparación.

¿Cuándo será el primer simulacro de 2026?

La fecha y hora exacta del primer simulacro del año será el 18 de febrero de 2026, a las 11:00 de la mañana.

¿Qué pasos debo seguir antes, durante y después del simulacro?

Antes de que suene

Elabora o revisa tu plan familiar de protección civil

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, oficina o escuela

en tu casa, oficina o escuela Ten lista tu mochila de emergencia

Cuando escuches la alerta

Interrumpe tus actividades y mantén la calma

Cierra las llaves del gas y agua si te encuentras en casa o trabajo

si te encuentras en casa o trabajo Dirígete a una ruta de evacuación señalada o a una zona segura

Después del ejercicio