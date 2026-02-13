Funcionarios de la cancillería y la Secretaría de Economía concluyen visita de trabajo en China

México y China tienen una Asociación Estratégica Integral establecida en 2013

Con el objetivo de profundizar el diálogo político y económico bilateral, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, y el Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, asistieron a una visita de trabajo en Beijing, China.

Los subsecretarios se reunieron con sus contrapartes en Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Comercio de China con el objetivo de dar continuidad al diálogo bilateral de alto nivel y reforzar la cooperación en áreas de interés común.

La reunión con el Viceministro de Comercio y Representante Comercial de China, Li Chengang, se trató sobre la necesidad de continuar promoviendo los flujos comerciales bilaterales de una manera más balanceada, para reforzar las cadenas de suministro que contribuyan al desarrollo de la industria nacional.

Respecto al encuentro con el Ministro Asistente de Relaciones Exteriores, Cai Wei, se realizó una revisión de la relación política, con el fin de reforzar el dinamismo del diálogo y los contactos bilaterales y ampliar la cooperación en ámbitos como la innovación tecnológica, la salud pública y el manejo inteligente del agua.