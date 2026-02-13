Marchas y bloqueos hoy en CDMX: protestas y eventos que pondrán a prueba el tráfico este 13 de febrero

Este 13 de febrero de 2026, la Ciudad de México vive una agenda intensa de movilizaciones sociales, concentraciones y protestas que podrían generar afectaciones viales en distintas zonas, por lo que las autoridades locales han advertido sobre diversos congestionamientos y cierres parciales en vialidades estratégicas.

Entre los eventos previstos destaca un bloqueo relacionado con temas del Poder Judicial, programado para iniciar por la mañana, con posibles impactos en los alrededores de instalaciones oficiales.

Zonas con mayor riesgo de tráfico y afectaciones viales hoy 13 de febrero

Diversas concentraciones en edificios gubernamentales, avenidas de alto flujo y el primer cuadro de la ciudad, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y salir con anticipación.

Bloqueo en Iztapalapa (13:00): La colectiva “Somos Ellas” se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo).

(13:00): La colectiva "Somos Ellas" se concentrará en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo). Traslado en Gustavo A. Madero (Durante el día): El grupo "Pedro de Alba" de la Prepa 9 se reunirá en su plantel (Av. Insurgentes Norte No. 1698). Se tiene previsto que realicen un traslado desde la preparatoria hacia otro punto de la ciudad para un evento musical, lo que generará cortes a la circulación en la zona.

Manifestaciones Múltiples en Cuauhtémoc (09:00): La Base Trabajadora del Poder Judicial se cita en Diagonal 20 de Noviembre No. 275. Se destaca que podrían realizar manifestaciones al exterior de diversas sedes, lo que extendería la afectación vial a varios puntos de la alcaldía.

Conciertos hoy 13 de febrero que podrían generar trafico en CDMX

Estadio GNP Seguros (21:00): El concierto de My Chemical Romance será el evento de mayor impacto con un aforo esperado de 70,000 personas en la zona de Iztacalco (Ciudad Deportiva).

(20:00): El evento de "El Malilla" atraerá a 22,500 personas, lo que sumado al concierto en el Estadio GNP, complicará severamente las vialidades como Viaducto Río de la Piedad y Circuito Interior.

(21:00): El "Capibaras Tour" en Azcapotzalco espera a 12,500 personas, afectando la zona de Av. de las Granjas.

(19:00): Un evento privado de la SEDENA movilizará a 9,790 personas sobre Paseo de la Reforma.

(20:30): La Lucha Libre Profesional en la colonia Doctores espera a 9,000 asistentes, impactando vialidades como el Eje Central y Dr. Lavista.

(20:30): La presentación de La Garfield y María Centeno en la colonia Nápoles prevé un aforo de 6,486 personas, afectando la zona de Insurgentes Sur.

La jornada de hoy en la capital estará marcada por protestas y concentraciones que podrían transformar el ritmo habitual de la ciudad. Anticipar rutas y mantenerse informado será clave para evitar los puntos de conflicto y evitar retrasos este viernes.