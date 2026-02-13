Profeco activa operativo especial por “Día del Amor y la Amistad 2026”

14 de febrero Profeco

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto en marcha un operativo especial de vigilancia y verificación, este estará activo del 13 al 15 de febrero al rededor de todo el país, con el objetivo de evitar abusos comerciales y garantizar que los establecimientos respeten los derechos de las personas consumidoras.

Durante estos días, personal de la dependencia recorrerá los principales giros comerciales relacionados con los festejos del 14 de febrero para verificar que proveedores y prestadores de servicios cumplan con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Los negocios que serán supervisados contemplan:

Florerías

Cines

Estacionamientos

Dulcerías

Tiendas de autoservicio y departamentales

Hoteles y moteles

Restaurantes y bares

Joyerías

Papelerías y mercerías

Salones de eventos sociales

Perfumerías

Tiendas de regalos

Tiendas deropa y

Zapaterías

Además de las inspecciones, la Profeco instalará módulos de atención y asesoría para recibir denuncias ciudadanas y colocará preciadores y decálogos con los derechos básicos del consumidor en puntos visibles.

Tambien la entidad advirtó acerca de: la propina es voluntaria y ningún establecimiento puede exigirla, que el precio exhibido debe ser el precio final a pagar y sin cargos ocultos, las promociones y ofertas deben respetarse tal como se anuncian y que las reservaciones deben cumplirse conforme a los términos acordados.

Para denunciar abusos Profeco exhorta a denunciar a través de sus canales oficiales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Con este operativo, la Profeco busca que el festejo del 14 de febrero no se convierta en una experiencia amarga para quienes salen a celebrar en estos días.