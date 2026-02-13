Registro de línea celular 2026: Cómo saber si alguien más dio de alta un chip con tus datos Conoce si tienes líneas celulares desconocidas registradas a tu nombre en tu compañía telefónica (Pexels)

Conoce si tienes líneas celulares desconocidas registradas a tu nombre en tu compañía telefónica y cómo podrás verificarlo.

A partir del 9 de enero comenzó a ser obligatorio para todos los usuarios móviles registrar su línea telefónica con su CURP, ya que, de lo contrario, esta será suspendida.

Mientras que algunas personas ya realizaron su registro, quienes no lo han completado aún tienen hasta el 30 de junio de 2026, pues después de este día ya dejarán de tener servicio si no lo realizaron.

Para quienes ya vincularon su línea celular a su CURP biométrico, a inicios de febrero la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitó una plataforma para revisar cuáles son las líneas que se han registrado a su nombre.

¿Alguien más puede registrar una línea celular a tu nombre?

A pesar de que este nuevo registro de líneas telefónicas puede llegar a generar dudas sobre la seguridad de los trámites, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha informado que no es posible que alguien más vincule una línea celular a tu nombre.

Esto debido a que al momento de realizar la vinculación de las líneas celulares en la plataforma de tu compañía celular te solicitarán tu identificación oficial y una “prueba de vida”, la cual consiste en usar la cámara de tu dispositivo para verificar tu identidad.

Es por eso que, a través de estas medidas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) garantiza que solo tú seas el titular de la línea.

Aunque, si aún con estas medidas, quieres conocer si hay alguna línea que desconoces registrada a tu nombre, aquí te decimos cómo podrás hacerlo.

¿Cómo verificar cuáles son las líneas registradas a tu nombre?

A partir de febrero, la CRT junto con el Gobierno de México han puesto a la disposición de los usuarios una plataforma para quienes deseen conocer cuáles son las líneas registradas a su nombre.

Para realizar la verificación, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Ingresar a la página “Plataformas de las compañías telefónicas” del Gobierno de México.

del Gobierno de México. En el buscador de la página, seleccionar tu compañía celular.

Una vez hecho lo anterior, la plataforma te redirigirá a la página de tu compañía celular.

Ahí tendrás que seleccionar la opción “Consultar líneas vinculadas” e ingresar datos como tu CURP y realizar la prueba de validación de identidad.

Una vez completados los anteriores pasos, te aparecerán cuáles son las líneas telefónicas registradas a tu nombre.