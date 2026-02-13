SRE rechaza haber recibido una notificación sobre la visita de Rosa María Payá a México

Rosa María Payá

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que informa que no recibió notificación previa sobre la visita de la integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Rosa María Payá, realizada el mes de nero pasado debido a un foro convocado por organizaciones en la Ciudad de México.

La dependencia explicó que, de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, las y los miembros de la Comisión gozan de las inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos, por lo que se debe informar previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las visitas oficiales o privadas que realizan a nuestro país, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo.

Se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió una nota diplomática a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reiterar que las y los comisionados deben ceñirse a la práctica institucional establecida.

De la misma manera, la SRE subraya la importancia de que los integrantes de la CIDH cumplan con lo estipulado en el artículo 4 de su Estatuto, en cuanto a que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad.