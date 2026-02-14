Guillermo Valls Esponda, nuevo secretario Ejecutivo de la AITFA

Guillermo Valls Esponda

La Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (AITFA) eligió al magistrado Guillermo Valls Esponda, como su nuevo secretario Ejecutivo, a quien se le reconoció por su experiencia y conocimientos en la materia.

Su designación de dio por unanimidad en el marco de la sesión virtual de la AITFA, realizada este 12 de febrero, y a propuesta del magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez.

Durante la asamblea, las y los integrantes coincidieron en que el trabajo de Valls Esponda al frente de la secretaría Ejecutiva será de gran valía para el ejercicio de la justicia administrativa en la región.

El magistrado agradeció a la Asamblea por su nombramiento y se comprometió a trabajar siempre bajo los principios del diálogo y la colaboración permanente con todos los miembros de la AITFA.

A partir de ahora, Valls Esponda coordinará las actividades administrativas y operativas de la Asociación; facilitará la comunicación entre los tribunales miembros y dará seguimiento a los acuerdos de las Asambleas Generales y de otros órganos directivos.

La Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa es una organización civil internacional creada en agosto de 1996, que agrupa a los Tribunales Fiscales o Administrativos de varios países iberoamericanos con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la justicia fiscal y administrativa en la región.

Entre los países miembros se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Perú, Portugal y México.