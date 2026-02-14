Sheinbaum: Libros de la SEP no cambiarán y se incluirán contenidos con mujeres en la historia

Sheinbaum visitó Tlaxcala para inaugurar nuevas instalaciones del Bachillerato Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la meta al cierre de 2026 es crear 150 mil espacios en el Bachillerato Nacional para que los jóvenes estudien en aulas habilitadas con computadoras y que realicen actividades culturales y deportivas.

Lo anterior, al inaugurar la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala, que forma parte de la creación de los miles de lugares en Educación Media Superior en todo el país.

Durante el evento, también dio a conocer que aclaró que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es parte de la Transformación que vive México y por ello, a los libros de texto se les incorporará el reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia nacional.

“Entre otras cosas cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria, a eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo.

“El que haya más escuelas es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”, destacó.

Sheinbaum celebró que se puso en marcha un nuevo modelo llamado Ciberbachillerato “Margarita Maza”, para que nadie se quede sin estudiar la preparatoria.

Y detalló que el nuevo Bachillerato Nacional otorga a las y los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior, y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, agradeció el apoyo de la Presidenta de México e informó que el gobierno estatal se suma a esta estrategia con la creación de nueve opciones de Educación Superior y 25 nuevas opciones de bachillerato para las y los jóvenes tlaxcaltecas, por lo que es la entidad con mayor avance contra el rezago educativo con una cobertura del 92 por ciento.

En su intervención, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que otro de los objetivos de la NEM es impulsar una formación técnica pero con sentido humanista y que no sea solo la producción de mano de obra, como se intentó en los gobiernos neoliberales, por lo que celebró la ampliación de preparatorias y las becas Benito Juárez y Rita Cetina, como parte de la estrategia que impulsa la Jefa del Ejecutivo Federal.

La alumna de la carrera técnica de Inteligencia Artificial del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, Tlaxcala, Denisse Corona, agradeció a la presidenta su apoyo a la educación pública, que demuestra sensibilidad, visión y responsabilidad social para transformar realidades.