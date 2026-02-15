Buscan senadoras garantizar accesibilidad digital a personas con discapacidad

Las personas con discapacidad se enfrentan a discriminación en materia de accesibilidad digital en México. (mrg)

Ante la brecha y discriminación que subsiste, el PRI en la Cámara Alta a través de la senadora Claudia Edith Anaya Mota impulsa reformas a la a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para garantizar accesibilidad digital a las personas con discapacidad pues según la UNESCO, este sector de la población registra una probabilidad 2.5 veces mayor de inasistencia escolar.

Eso sin contar que un 80% de los programas informáticos surge de equipos integrados solo por hombres, situación que evidencia brechas de género y exclusión digital, agregó la legisladora tricolor

Estableció que en México, el promedio nacional de accesibilidad digital en portales estatales es de 61.14%.

Solo 30.4% del portal del Senado y 27.9% de la Cámara de Diputados cumplen criterios de accesibilidad.

Anaya Mota detalló que esta propuesta incorpora a la ley los conceptos de accesibilidad universal, ajustes razonables, tecnologías de asistencia y diseño incluyente.

También contempla la creación del Servicio de Relevo mediante protocolo de internet, mecanismo que permite a personas con discapacidad auditiva o de habla establecer comunicación con apoyo de intérpretes en línea.

El proyecto establece prioridad para personas con discapacidad en alertas por desastres y emergencias, junto con protocolos específicos de atención. Incluye la obligación de concesionarios de presentar informes públicos anuales sobre cumplimiento en accesibilidad.

Asimismo, fija como deber de los concesionarios la disponibilidad de catálogos de equipos accesibles, interfaces compatibles con lectores de pantalla, sistemas de texto en tiempo real, menús simplificados y materiales en braille, audio, lectura fácil y Lengua de Señas Mexicana.

“La accesibilidad digital no constituye un privilegio, sino un derecho. Su garantía implica cerrar brechas y asegurar igualdad real en el acceso a la información y a los servicios públicos”, concluyó la senadora.