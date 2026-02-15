Buscan senadores frenar llamadas de hostigamiento a deudores; multas de hasta 1mdp

Las llamadas de despachos de cobranza se han convertido en un problema para miles de mexicanos

Ante el creciente hostigamiento hacia los deudores, particularmente mediante sistemas automatizados de cobranza, senadores buscan regular las prácticas de cobranza bancaria extrajudiciales , frenar el hostigamiento a usuarios de servicios financieros y aplicar sanciones de hasta un millón de pesos a quienes incurran en este tipo de acciones.

“624 llamadas en 24 horas; descuenten ustedes las horas en las que no se puede llamar, es decir, el tiempo que debe respetarse porque está regulado. Les van a dar, queridos amigos, que una persona puede recibir prácticamente una llamada en su teléfono celular cada dos minutos”, explicó el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín

Ello sin que esto signifique promover el no pago ni restringir el derecho legítimo de los bancos a cobrar los créditos otorgados, por lo que se busca actualizar el marco legal para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros.

El legislador del Partido Verde dejó en claro que la reforma no busca condonar deudas ni impedir el cobro, sino establecer límites claros para evitar que, ante la falta de vigilancia y de un marco legal preciso, algunas instituciones actúen de manera indebida, sobre todo en materia de cobranza.

“No se trata de que la gente no pague, sino de que todos, se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás”, aseveró

Dijo que este tipo de acciones transforman la cobranza en un hostigamiento total y absoluto, donde el teléfono queda prácticamente “secuestrado” hasta que se realiza el pago, sin importar el monto de la deuda ni si el usuario necesita el dispositivo para una emergencia.

La iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, propone sanciones de hasta 3 mil días de salario a instituciones que incumplan la norma y establece la responsabilidad solidaria por actos de terceros contratados para la cobranza

El legislador reiteró que la iniciativa responde a la necesidad de contar con un sistema bancario moderno, aliado del desarrollo, con una banca de Estado, de desarrollo y rural que apoye a distintos sectores. “Insisto, no se trata de que la gente no pague, sino de que todos, se conduzcan dentro del orden y de lo justo, respetando el derecho de los demás”, estableció