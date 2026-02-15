El venezolano e ideólogo Loaiza, cobró moche a empleados en la oficina de Marx Arriaga

Particularmente uno de los trabajadores de la SEP fue muy claro respecto a lo que estaba sucediendo en la Dirección General de Marx Arriaga, el funcionario, destituido desde este día, pero que se niega a abandonar su oficina y se declara en “resistencia”. Sady Arturo Loaiza entregó contratos a iniciaos de 2025 para personal que, en realidad, no trabajaría en enero y febrero; después hizo que esos empleados regresaran el dinero bajo el argumento de pago de algunos enseres y materiales no presuuestados y envió ese dinero a la cuenta de su pareja.

Loaiza, venezolano que participó activamente en el gobierno de Nicolás Maduro, es el principal impulsor de nuevos contenidos en los libros de texto. Garcias a él, en los textos de apoyo al maestro y los destinados a ser entregados a los elaumnos, se insertan, prácticamente en la totalidad de sus capítulos, temas de “emancipación”, “decolonización” y “transformación”, lo mismo que enfatiza las falacias de una visión “eurocentrista” del llamado “progreso” y de la ciencia como única forma de saber verdadero.

En cuanto a los libros para profes, no hay muchas sorpresas; Loaiza los convocó a luchar contra “las raíces podridas del neoliberalismo”.

Pero la ideología en la oficina de Arriaga se mezcló sin problema con la petición de dinero a empleados para la oficina capitaneada por Arriaga:

“Con todo lo señalado quiero dejar claro que todas las acciones que relato: solicitar transferencias y enviar números de cuenta a los compañeros, fueron realizadas siguiendo las indicaciones de mi autoridad inmediata: Sady Arturo Loaiza Escalona quien también dicho de manera verbal afirmaba que la Dirección General a cargo de Marx Arriaga Navarro daba el visto bueno, y que siempre se me dijo que era dinero para pagar servicios de la dirección de área, cuestión que comentaba con las y los compañeros; en tal sentido señaló enfáticamente que fui engañado, sin dolo ni malversación alguna de mi parte…”, se lee en las acusaciones de los empleados que descubrieron el tinglado de corrupción que terminaba en la cuanta de la familia Loaiza.

El ideólogo salió de la SEP en julio pasado, luego de que estas acusaciones se procesaran en el órgano interno de control y de que se corroborara que, efectivamente, había empleados que, sin trabajar, estaban en las nóminas de enero y febrero.

Lo que el Órgano Interno de Control no sabía es que esos presuntos aviadores, que después comenzaban a laborar y cobrar normalmente, habían devuelto esos sueldos a las cuentas definidas por Loaiza.

Tanto la estancia de Marx Arriaga como la de Loaiza en la SEP no serían entendibles sin la intervención de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador. La presente administración a cargo de Claudia Sheinbaum les permitió la continuidad, pero comenzó a recibir negativas a cumplir intrucciones simples por parte de Arriaga. Finalmente se decidió su salida cuando abiertamente este personaje se lanzó contra el gobierno en turno que le había permitido seguir en su cargo.

Paradójicamente, Arriaga y Loaiza se las habían arreglado para incluir en los libros de apoyo al maestro aquel fraseo de “no robar, no mentir, no traicionar...”