“Esta fue mi cuna”: Entre lágrimas, Salma Hayek celebra apoyo histórico al cine nacional

Anuncio de incentivos fiscales para la Industria Cinematográfica y Audiovisual Salma Hayek, actriz y productora (Graciela López Herrera/Graciela López Herrera)

La presidenta sheinbaum agradeció a la actriz por siempre defendre a las y los mexicanos y dejar el nombre dle país en alto

Visiblemente conmovida y al borde del llanto, la actriz oriunda de Veracruz, Salma Hayek participó en el anuncio de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual, donde habló del orgullo de contar historias desde el país y agradeció el respaldo institucional.

“Estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes. Espero poder hablar sin llorar”, confesó al iniciar su mensaje ante los integrantes de la comunidad fílmica reunidos este domingo en Palacio Nacional.

Hayek relató las dificultades que enfrentó para financiar su más reciente proyecto en territorio nacional: “Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero, me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México”.

Explicó que otros países sí contaban con incentivos que facilitaban la producción, mientras que en México ese apoyo no existía, por ello, celebró el nuevo esquema anunciado por el gobierno federal.

Al recordar los intentos fallidos del gremio por conseguir incentivos similares en el pasado, la actriz reconoció que durante años existieron esfuerzos y estudios técnicos para demostrar la viabilidad del esquema, pero faltaba voluntad política, “quizá lo que no teníamos era esta presidenta”, expresó, al destacar que fue hasta ahora cuando encontró apertura y comprensión sobre el impacto económico, cultural y social que puede generar la industria cinematográfica en México.

Así Salma Hayek reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la industria cinematográfica: "quizá lo que no teníamos era esta presidenta". pic.twitter.com/ibSJtF1sEg — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) February 15, 2026

En su intervención, destacó la importancia de fortalecer la narrativa propia en un momento clave para el país: “El poder tomar también el control de decir: ‘Esto es México. No lo que les están vendiendo. Esto es quienes somos’”.

También subrayó el impacto económico que puede generar la industria: “Creo que esto va a ser una inyección económica inmensa y también artística y también cultural”, afirmó, al mencionar beneficios para técnicos, talento detrás de cámaras y comunidades donde se realizan las filmaciones.

La actriz relató cómo, durante el rodaje en estados como Veracruz y Quintana Roo, las comunidades comenzaron a percibir beneficios incluso antes de concluir la producción: “Los ejidos vienen a darnos cosas, agradecernos porque ya empezó el turismo y todavía no nos salimos de la locación y ya empezó el turismo”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente a la actriz por su trayectoria y por defender al país en el extranjero.

“Por supuesto que todos admiramos a Salma y poner a México siempre en alto”, expresó. Y añadió: “Algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las mexicanas y a los mexicanos en Estados Unidos. Muchas gracias, Salma”.

Sheinbaum también reconoció el impacto cultural de su trabajo: “Su talento ha hecho que México se conozca en todos lados y además con nuestra cultura, con nuestras raíces”.

El encuentro cerró con un mensaje de unidad hacia el gremio cinematográfico y una fotografía colectiva con actrices y actores asistentes al evento.