IMSS dará 3 mil 400 pesos extra a trabajadores y adultos mayores si cumplen estos requisitos

Modalidad 40 del IMSS: ¿Cómo funciona está opción para mejorar la pensión? Con la Modalidad 40 del IMSS puedes continuar cotizando a pesar de haber perdido el trabajo; conoce todos los detalles sobre esta forma para mejorar tu pensión (Imagen hecha con IA y IMSS)

Las buenas noticias para los trabajadores y adultos mayores no paran, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó una medida con impacto directo en la economía de este sector, puesto que miles de trabajadores activos y adultos mayores afiliados podrán acceder a un apoyo extraordinario.

La ayuda corresponde al beneficio conocido como “Ayuda para Gastos de Matrimonio”, una prestación que muchas veces pasa desapercibida entre la sociedad derechohabiente del país.

¿A quiénes beneficia este apoyo económico?

Principalmente, a derechohabientes del IMSS —trabajadores activos y adultos mayores— específicamente a quienes se encuentren cotizando en el Régimen Obligatorio o que estén dentro del periodo de Conservación de Derechos.

Cabe destacar que si ambos cónyuges están afiliados al IMSS, cada uno tiene derecho a reclamar su propio apoyo.

¿Este apoyo reduce mi futura pensión?

No. Cabe señalar que en 2026, este apoyo no afectará las semanas cotizadas del trabajador, lo que significa que quienes lo reciban podrán contar con liquidez sin comprometer el tiempo que cotizan para su futura pensión

¿Qué requisitos necesito para acceder al apoyo económico?

Todos los derechohabientes que quieran empezar el trámite para acceder a este beneficio, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Semanas de cotización: Es indispensable haber acumulado al menos 150 semanas de aportaciones registradas ante el IMSS al momento de contraer matrimonio.

Es indispensable haber acumulado al menos al momento de contraer matrimonio. Fecha del matrimonio: La unión civil debe haberse realizado posterior al 1 de julio de 1997 , ya que solo los enlaces celebrados después de esa fecha son válidos para el trámite.

La unión civil debe haberse realizado , ya que solo los enlaces celebrados después de esa fecha son válidos para el trámite. Papelería oficial: Se requiere presentar el acta de matrimonio (original y copia) , una identificación vigente y el Número de Seguridad Social (NSS) para comprobar la identidad del solicitante.

Se requiere presentar el , una y el para comprobar la identidad del solicitante. Registro en AFORE: El trabajador debe estar afiliado a una Administradora de Fondos para el Retiro y tener actualizado su expediente de identificación, además de contar con su estado de cuenta correspondiente.

¿Cómo hacer el trámite de este beneficio?

El trámite para acceder a este apoyo económico adicional se ha vuelto más ágil en los últimos años gracias al uso de herramientas digitales. El primer paso consiste en acudir a la subdelegación del IMSS correspondiente para solicitar la Resolución de Ayuda para Gastos de Matrimonio. No obstante, durante 2026 muchos trabajadores prefieren gestionar el proceso directamente a través de su AFORE, lo que facilita la dispersión del recurso. Una vez emitida la resolución por parte del Instituto, la administradora dispone de hasta cinco días hábiles para realizar el depósito en la cuenta bancaria del beneficiario.

También es importante tener presente que este apoyo se concede únicamente una vez en la vida. Si la persona se divorcia y se casa nuevamente, ya no podrá volver a solicitarlo. Sin embargo, quienes se casaron hace tiempo y nunca hicieron el trámite todavía pueden reclamar el beneficio, siempre que hayan estado dados de alta en el IMSS al momento del matrimonio. La recomendación es clara: informarse y aprovechar este derecho, especialmente en un año en el que cualquier ingreso extra puede marcar la diferencia en la economía familiar.