Karime Macías libra la extradición y obtiene asilo político en Reino Unido en medio de polémica

Javier Duarte al borde de la libertad… y Karime Macías, fuera del radar Lo que se sabe sobre la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien podría salir de prisión pronto. (Cuartoscuro y Juan Pablo Zamora Pérez)

Una vez más, la justicia mexicana se ve envuelta en la polémica debido a que la tarde de este domingo 15 de febrero, se dio a conocer la noticia de que Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, ha logrado evitar su extradición a México al obtener asilo político en el Reino Unido.

Esta decisión se hace efectiva pese a que en el 2022 fue el mismo Tribunal británico el que había autorizado la extradición de Macías, a quien se le imputaban delitos vinculados al desvío de recursos a través de empresas fantasma. Entre las acusaciones más relevantes se encuentra un fraude de 112 millones de pesos en el DIF local.

Sin embargo, Macías pagó una fianza de poco más de tres millones y medio de pesos con la que recuperó su libertad.

Luego, Macías fue detenida en Londres en 2019 tras una orden internacional de aprehensión emitida por las autoridades mexicanas. Desde entonces, su caso ha transitado por una compleja red de procesos legales, apelaciones y solicitudes de revisión que involucraron tanto a la justicia británica como a la mexicana.

¿Por qué Karime Macías se quedará en Reino Unido?

En diciembre de 2022, un tribunal británico había rechazado inicialmente la solicitud de extradición al sostener que existían posibles violaciones a los derechos humanos si Macías regresaba a México. En ese momento, se abrió la posibilidad de permanencia en Reino Unido si se reforzaban los argumentos de protección internacional.

Hoy, la corte británica reafirma esa postura, al considerar que el entorno judicial y las condiciones de detención que enfrentarían Karime Macías pueden constituir un riesgo serio para su integridad, incluyendo la posibilidad de encarcelamiento en condiciones que vulneren sus derechos básicos.

Asilo político en el Reino Unido: ¿qué significa?

El asilo político es una figura del derecho internacional que protege a personas que alegan persecución o riesgo grave en su país de origen, y que, como en este caso, justifican su petición ante las autoridades del país receptor. La corte británica determinó que, pese a las acusaciones en México, existen riesgos comprobables para la seguridad y derechos de Macías si regresara al país para enfrentar procesos penales.

Este fallo no solo le permite permanecer en suelo británico, sino que anula la solicitud de extradición promovida por el gobierno mexicano, que buscaba que Macías fuera juzgada en territorio nacional por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, delitos que suman más de 112 cargos relacionados con siete juicios por un presunto desfalco de recursos públicos en Veracruz.

¿Qué hizo Karime Macías para obtener el asilo en Reino Unido?

La entrega de Karime Macías nunca se concretó. Con el paso de los meses —y después de varios años— el proceso quedó en silencio, sin nuevos anuncios oficiales. Fue hasta que, a través de solicitudes de transparencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores admitió que la ex primera dama de Veracruz había iniciado un recurso legal adicional en el Reino Unido en el que México ni siquiera figuraba como parte, y que terminó por frenar su extradición de manera indefinida.

El panorama cambió por completo cuando Macías obtuvo asilo político el año pasado. Esa resolución dejó sin efecto la decisión previa del juez Paul Goldspring, quien había autorizado su entrega a las autoridades mexicanas.

Con la protección legal ya concedida, también quedaron atrás las medidas cautelares que enfrentaba: dejó de portar el brazalete electrónico que monitoreaba sus movimientos y ahora puede desplazarse libremente dentro del país europeo, sin restricciones judiciales.