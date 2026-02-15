Mario Delgado: Plan Michoacán por la Paz beneficia a 892,639 estudiantes

Mario Delgado, secretario de Educación El secretario de Educación, Mario Delgado destacó que a través del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, 892,639 estudiantes son beneficiarios del programa de becas universales, a fin de garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, hoy en día 892,639 estudiantes de la entidad son beneficiarios de los programas de becas universales Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, para garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad.

Enfatizó que el Gobierno Federal ha destinado una inversión histórica de 6.3 mil millones de pesos en la entidad, ya que la educación constituye un eje estratégico para la construcción de la paz y la justicia social en Michoacán, con una visión integral que atiende la cobertura, el bienestar, la inclusión y el desarrollo comunitario.

Al respecto, enfatizó que en 2026 la Beca Universal Rita Cetina se ampliará a la educación primaria con un apoyo bimestral de 1,900 más 700 por cada hijo adicional en la familia, y de manera adicional, estudiantes de primero a sexto grado recibirán un apoyo único anual de 2,500 pesos para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

Además, por primera vez se crea la Beca Gertrudis Bocanegra, con la que se otorgará un apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transportación para más de 44 mil estudiantes de Educación Superior en la entidad.

En cuanto al Bachillerato Nacional, sostuvo que para el periodo 2026–2028, se ampliará la cobertura con la incorporación de 30 mil nuevos estudiantes, con la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.

Respecto a educación superior señaló que se incrementarán 50 mil nuevos espacios, en coordinación con instituciones como la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural y la apertura de 5 nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Aunado a todas las acciones anteriores, en materia de prevención y bienestar, Delgado Carrillo se refirió a la implementación de jornadas comunitarias por la paz y contra las adicciones en escuelas, así como el fortalecimiento del programa Vive saludable, vive feliz, que promueve entornos escolares sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes.

A través del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, como parte de la estrategia de innovación educativa, se incorporarán 10 mil estudiantes para que cuenten con herramientas tecnológicas clave para su desarrollo académico y profesional.

Respecto a las acciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), subrayó el titular de la SEP, se instalarán 10 centros comunitarios de alto rendimiento “México Imparable” en: Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros municipios, los cuales fortalecerán la educación integral, el deporte y la cohesión social, consolidando a la educación como motor de paz, justicia y transformación en Michoacán.