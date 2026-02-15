México ofrecerá apoyo fiscal a producciones cinematograficas; Salma Hayek acompaña el anuncio

Anuncio de incentivos fiscales para la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Graciela López Herrera/Graciela López Herrera)

El Gobierno federal, presentó esta semana una estrategia integral para fortalecer la industria cinematográfica nacional que combina una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisuales con un estímulo fiscal de hasta 30% para producciones realizadas en territorio mexicano.

El pasado viernes 13 de febrero, durante la conferencia matutina, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer la iniciativa de reforma legal que busca actualizar el marco normativo vigente desde 1992 y ampliar los derechos culturales en el ecosistema audiovisual.

“La última ley era de 1992. Desde entonces se han actualizado los formatos y era importante actualizarla (...) Lo que hicimos fue trabajarla con una visión de derechos culturales para garantizar la producción, la identidad y la memoria. Cambiamos la ley al marco actual y por eso este ecosistema también integra lo audiovisual”, explicó.

Más exhibición y presencia en plataformas

Entre los puntos centrales de la nueva legislación se encuentran:

Garantizar al menos 10% de exhibición de cine nacional en salas comerciales.

Extender el tiempo obligatorio en cartelera de 7 a 14 días, con revisiones periódicas.

Obligar a plataformas digitales a contar con una sección visible y permanente dedicada al cine mexicano.

Mandato de conservación, digitalización y restauración de obras audiovisuales.

Impulso a producciones en lenguas originarias y mayor diversidad regional.

La titular de Cultura señaló que la iniciativa fue elaborada en colaboración con productores, actores, cineastas y trabajadores del sector, y contempla un incremento progresivo al presupuesto destinado al fomento cinematográfico.

Incentivo fiscal para atraer rodajes

En un evento realizado en Palacio Nacional, este domingo 15 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un nuevo estímulo económico complementario a la reforma legal: un crédito fiscal contra el ISR equivalente a hasta 30% del gasto realizado en México, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

La secretaria Curiel detalló que el incentivo aplicará para largometrajes y series de ficción, animación y documental, así como procesos de postproducción y efectos especiales.

“Consiste en un crédito fiscal contra el ISR equivalente de hasta un 30% del gasto realizado en territorio nacional con un tope de 40 millones de pesos por proyecto”, explicó.

Para acceder al beneficio, al menos 70% del gasto deberá realizarse con proveeduría nacional, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva mexicana.

“Esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de postproducción nacional”, sostuvo.

El decreto correspondiente será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“No hay país que tenga lo que tenemos”: Salma Hayek

En el evento en Palacio Nacional participó también la actriz y productora Salma Hayek, quien celebró el nuevo esquema tras señalar que durante años México compitió en desventaja frente a países que ya ofrecen incentivos fiscales.

“Cuando quise venir a hacer mi película a México no podía conseguir el dinero; me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México”, relató.

Añadió que con este apoyo el país puede posicionarse como uno de los destinos más competitivos del mundo.

“A partir de este apoyo, no tenemos comparación. No hay país en el mundo que tenga la diversidad ecológica, de belleza; aquí lo hay todo”, afirmó.

La actriz destacó además el impacto cultural y narrativo del sector: “Es muy necesaria tomar nosotros las riendas de la narrativa de quiénes somos”.

Anuncio de incentivos fiscales para la Industria Cinematográfica y Audiovisual Inna Patán, productora de cine; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura; Salma Hayek, actriz y productora, Clara Brugada, jefa de Gobierno, Josefina Rodríguez Zamora, y Altagracia Gómez, abogada y empresaria (Graciela López Herrera/Graciela López Herrera)

Industria estratégica

Por su parte, la presidenta Sheinbaum subrayó que el objetivo es atraer producciones internacionales sin desplazar a la industria local.

“Que garanticemos que realmente una producción internacional no llega con todo y se va, sino que aquí se desarrolla todo este talento que tenemos en México”, afirmó.

Durante el anuncio, Sheinbaum subrayó que el nuevo esquema no solo busca atraer inversiones, sino generar empleo en toda la cadena de producción audiovisual, señaló que el objetivo es abrir más oportunidades para actores, actrices, guionistas, directores, camarógrafos, técnicos, diseñadores, personal de postproducción y trabajadores del sector servicios vinculados a los rodajes, fortaleciendo así la economía creativa del país.

Con la combinación de la reforma, mayor exhibición en salas, regulación de plataformas digitales y estímulos fiscales, el Gobierno busca consolidar al cine como una industria estratégica que genere empleo, inversión y proyección cultural para el país.