México, segundo país con menor desempleo en la OCDE: 2.7% en enero 2026

. .

México se mantiene como el segundo país con menor desempleo dentro de la OCDE, de acuerdo con el más reciente informe del organismo internacional publicado esta semana.

Con una tasa de 2.7% al cierre de diciembre de 2025 y enero de 2026, México solo fue superado por Japón, que registró 2.6%. El país se ubicó por encima de Corea del Sur y República Checa, ambos con 2.8%, así como de Polonia con 2.9%.

El reporte destaca que México logró superar en niveles de ocupación a economías de gran peso como Alemania (3.8%), Países Bajos (4.0%) y Estados Unidos (4.6%), naciones que enfrentan mayores desafíos para integrar a su población al mercado laboral.

La OCDE subrayó que la cifra mexicana se mantiene estable y por debajo del promedio general de 5.0%, además de que el país se colocó en el top 3 con menor desempleo juvenil y alcanzó una incorporación histórica de mujeres al sector formal.