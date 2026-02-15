Presidenta Sheinbaum anuncia incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual

Incentivos al cine mexicano La presidenta Claudia Sheinbaum anunció incentivos del 30% del ISR a proyectos que se realicen en el pais, a fin de gtarantizar que un proyecto extranjero que se desarrolle en territorio nacional ocupe tanto mexicano

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan integral de apoyo al cine mexicano que contempla el otorgamiento de incentivos para toda la industria cinematográfica y audiovisual.

El plan integral de apoyo al cine nacional incluye la formación, producción, exhibición y preservación y un incentivo fiscal del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, lo anterior, gracias a la coordinación de la industria con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior, permitirá fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual, e incluso se adelantó que el referido incentivo se publicará este lunes 16, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los incentivos

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza señaló que se van a tener montos mínimos diferenciados, dependiendo de la complejidad proceso y naturaleza de cada uno de estos formatos, pero el crédito fiscal contra el ISR será equivalente al 30% del gasto realizado en territorio nacional, “con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

“Y para fortalecer y brindar que esto se vaya directamente a nuestra industria, a nuestros creadores, este instrumento va a beneficiarlo a partir de que solamente si llega al 70% de proveeduría nacional es que se va a poder dar este incentivo”.

En términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México: más trabajo para estudios y casas de post producción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana no es solamente que vengan las empresas extranjeras a firmar, la mayor parte de esa derrama tiene que tener un efecto multiplicador en el país y en la comunidad, es decir: mayor derrame económica, fortalecimiento de la proveeduría y revisión nacional, mayor competitividad internacional con mamás historias producidas en nuestro país.

Apoyo a producciones que de otro modo no podrían

En este mismo sentido, la jefa del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo, precisó que el referido incentivo “tiene una comisión del gobierno, que busca apoyar que se desarrollen aquellas producciones que de otra manera a lo mejor no tendrán la oportunidad, y al mismo tiempo atraer producciones internacionales, garantizando que se contrate a las y los mexicanos en todos los oficios que tienen que ver con la industria cinematográfica: actrices, actores y todos los oficios vinculados”.

Se busca, abundó, garantizar una producción internacional no llegue al país con todo y se vaya, sino que en nuestro país se desarrolle todo el talento nacional, ese es el objetivo de estos incentivos... El día de mañana se publica ya en el Diario Oficial de la Federación”, indicó, declaración que hizo a las y los asistentes romper en aplausos.

Así lo dio a conocer, en el evento, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, al cual se dieron cita destacados integrantes de la industria cinematográfica y audiovisual del país, entre quienes destacó la presencia de la actriz mexicana, productora y directora, así como nominada a los premios Óscar, Salma Hayek Pinault, así como la productora de cine, Inna Payán.

A su vez, la secretaria de Cultura, Curiel de Icaza insistió en que los incentivos van a fortalecer de manera estructural la producción cinematográfica y audiovisual de México.

“Van a ampliar las condiciones reales para que más producciones se realicen en el país en etapas claves de su proceso, pero también, que las producciones nacionales no se vayan a otros países y podamos fortalecer las maravillas del país, visibilizarlo, y que nuestros creadores puedan tener un fortalecimiento”.

Subrayó que van a poder participar largometrajes, series de ficción y animación, series de ficción y animación largometrajes, series documentales y se van a poder producir procesos específicos de animación como efectos especiales y post producción.

Inna Payán y Salma Hayek

La Presidenta Sheinbaum Pardo hizo una mención especial de la productora mexicana, Inna Payán, a quien subrayó, conoce desde muy pequeña y a quien ha admirado mucho su talento y la búsqueda del desarrollo del cine independiente en México, “así que Inna muchas gracias por tu apoyo”.

También enfatizó que a la actriz y productora mexicana, Salma Hayek, de quien resaltó “apenas nos conocimos hace unos meses. Todos admiramos a Salma y poner a México siempre en alto, y algo que le admiro mucho es que siempre ha defendido a las y los mexicanos en Estados Unidos”, al tiempo que enfatizó que gracias al talento de la actriz y productora, ha hecho que México se conozca en todos lados “y además con nuestra cultura, con nuestras raíces, quizá Frida Kahlo no se conocería tanto en el mundo sino fuera por la película de Salma”.