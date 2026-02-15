Proponen reforma de ley para fortalecer la seguridad en eventos deportivos de cara al Mundial 2026

Diputado Víctor Romo

La iniciativa presentada por el Diputado morenista Víctor Romo tiene el objetivo de anticipar riesgos y fortalecer la seguridad en los eventos masivos deportivos mediante una reforma a la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México.

La propuesta pretende incorporar en la norma la figura de “Evento Deportivo de Impacto Internacional” con el fin de establecer un enfoque preventivo que permita identificar los eventos de gran escala, fortalecer la clasificación de riesgo con base en la afluencia internacional esperada, el impacto territorial y la movilidad urbana, así como establecer protocolos precisos de comunicación, atención al turismo intercultural y el reforzamiento de la coordinación entre autoridades de seguridad, protección civil y movilidad, en coordinación con las alcaldías.

El diputado Romo señaló que la reforma se alinea con los principios de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de respeto irrestricto a la dignidad humana, cultura de paz y prevención de las violencias.

Además, propone retomar experiencias internacionales de éxito, las cuales han demostrado que los modelos preventivos pueden reducir incidentes entre un 20 y 40 por ciento, frente a esquemas exclusivamente reactivos.

“El Mundial 2026 debe convertirse en una grata experiencia para las y los visitantes extranjeros y un motivo de orgullo internacional para la Ciudad de México, y eso depende de que hoy tomemos decisiones responsables”, concluyó Romo.