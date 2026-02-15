Salma Hayek aplaudió los estímulos al cine mexicano anunciados por la Presidenta Sheinbaum

Salma Hayek La actriz y productora mexicana, Salma Hayek reconociói que durante muchos años, el cine mexicano estuvo abandonado "quizá lo que no teníamos era esta presidenta", enfatizó al reconocer los estímulos anunciados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a la industria cinenatográfica y audiovisual

La actriz y productora mexicana Salma Hayek reconoció que el cine mexicano estuvo abandonado por mucho tiempo, hasta ahora “quizá lo que no teníamos era esta presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo)”, señaló, al tiempo de reconocer el anuncio de la Jefa del Ejecutivo Federal de incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual.

En este mismo sentido, Hayek Pinault externó su agradecimiento al talento mexicano “que nunca se dio por vencido. No nada más hemos sobrevivido sino que ha crecido a pesar de la completa falta de apoyo” y aseveró que a partir de los incentivos anunciados por la Presidenta de México, “yo creo que nadie puede competir con nosotros”.

A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo que tenga la diversidad y aquí lo hay todo, nosotros podemos doblar por cualquier parte, aquí lo hay todo, no existe otro país que tenga lo que tenemos”, estableció.

Aplaudió la visión de la Presidenta Sheinbaum Pardo, cómo entendió inmediatamente la inyección económica que esto sería para México y cómo iba a ayudar, no nada más a nuestra comunidad de cine, sino a generar derrama económica, y todas sus preguntas: cómo iba a generar la ayuda económica.

Una carta a México, sin poder filmarla en el país

Durante su intervención en el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, en el marco del anuncio del plan integral de apoyo al cine mexicano que contempla un incentivo fiscal del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) a proyectos que se realicen en territorio nacional, la actriz mexicana compartió que al querer desarrollar su primer largometraje, que es, dijo, “una carta de amor a México... Cuando quise venir a hacer mi película de México no podía conseguir el dinero, me lo daban si me iba a cualquier otra parte menos México... a Australia, o República Dominicana o Colombia o en las Islas Canarias..., porque todos esos países tenían estos incentivos que nosotros no teníamos”.

Hayek Pinault reveló que siempre ha tratado de mantenerse alejada de la política, “aquí tuve que empezar a adentrarme un poquito empezando por los estados donde se iba a filmar”, con la sorpresa, dijo que las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo, Rocío Nahle y Mara Lezama, respectivament, externaron su disposición para impulsar su proyecto, y le brindaron acompañamiento, la han aconsejado, “me hacían sentir vista, querida”, a diferencia del pasado que había tenido roses con gobiernos que buscaban ganancias personales, y con las gobernadoras, añadió, “sí me dan ganas de llorar, porque solo sentí un grupo de mujeres que decían `comillas qué hay para México´“.

En este mismo sentido, externó su confianza en que la medida va a generar una inyección económica inmensa, artística, cultural y gastronómica, “estoy muy emocionada de que eso esté pasando justo en este momento que creo que también es muy necesario de tomar nosotros las riendas de la narrativa”.