Subregistro e inconsistencias en fosas clandestinas detectadas por autoridades; de 1, 500 a 4,500 reportadas en México

Las fosas clandestinas en México han generado una crisis forense. (Dassaev Téllez Adame)

A la violencia y personas desaparecidas que azota importantes regiones del país se suma uno igual de doloroso para miles de familia mexicanas: las fosas clandestinas donde si bien no hay cifras oficiales, fiscalías estatales registran más de mil 500 fosas de ese tipo aunque organizaciones civiles y madres buscadoras estiman más de cuatro mil en todo el país.

Sonora, Guanajuato, Colima y Chihuahua, son los estados que concentraron el mayor número de fosas clandestinas durante 2023 a 2024 donde se e se localizaron 539 entierros ilegales, según las fiscalías estales.

Pero las personas desaparecidas en México se han convertido “en un desastre humanitario” que no cede pese a los esfuerzos de las autoridades.

En los primeros 200 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024, se registraron 4,010 desapariciones, un promedio de 40 personas desaparecidas cada día.

Las entidades con mayor número de casos en este periodo fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa, según un diagnóstico de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, elaborada por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo a la actualización de esa Plataforma hay un subregistro o inconsistencias en la información oficial presentada por las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República (FGR) con una diferencia de casi 1, 400 % en la localización de fosas clandestinas en México entre 2023 y 2024.

Durante ese período, las fiscalías locales reportaron la localización de mil 451 fosas clandestinas, mientras que la FGR de Alejandro Gertz Manero, informó del descubrimiento de apenas 94, según las respuestas dadas a los investigadores a través de solicitudes de trasparencia, es decir, una diferencia abismal de 1,400%.

La coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Andrea Horcasitas, aseguró que las discrepancias o inconsistencias no se limitan al número de fosas, sino que también se observan en la cantidad de cuerpos y restos exhumados.

Medios de comunicación reportaron 2,017 cuerpos y 2,719 restos óseos recuperados entre 2023 y 2024, entre ellos 536 hombres y 156 mujeres identificados.

En cambio en ese mismo periodo las fiscalías estatales informaron sobre 1,616 cuerpos localizados, es decir, 400 cuerpos menos.

El informe coordinado por Prensa Ibero atribuye estas variaciones tanto a posibles subregistros como a la falta de criterios homogéneos para clasificar los hallazgos.

PERSONAS DESAPARECIDAS

A la violencia homicida se suma un desastre humanitario con decenas de miles de personas desaparecidas en un país que no enfrenta una guerra o un conflicto armado, en un país en democracia, establece el documento

Hasta el 3 de 4 septiembre de 2025, México registraba más de 133,081 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), pero el número ha aumentado drásticamente en los últimos años; por ejemplo, en 2024 se reportaron 13,627 desapariciones, la cifra anual más alta a la fecha.

Muchas veces las desapariciones van acompañadas o asociadas a entierros o fosas clandestinas en México.

Nuestro país no tiene un registro confiable de fosas comunes, mucho menos de fosas clandestinas donde también podrían localizar a personas reportadas como desaparecidas, explican los especialistas

A esto se suma la opacidad estatal sobre el destino de los cuerpos recuperados, su resguardo y su identificación forense.

En conjunto, estas carencias institucionales no sólo dificultan la localización e identificación de pe1rsonas desaparecidas, sino que también obstaculizan el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias

En el país existen más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos, pero las cifras varían entre autoridades y no existen registros públicos claros sobre las fosas comunes ni sobre los espacios donde el Estado resguarda miles de cadáveres sin identificar, advirtieron especialistas al presentar la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Las y los expertos señalaron que la magnitud de la crisis forense resulta difícil de dimensionar debido a las discrepancias entre los datos de la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y los reportes de prensa.

Entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República reconoció 630 en el mismo periodo, una diferencia de 4 mil 902 sitios.

En esos años, las autoridades estatales informaron la exhumación de 6 mil 998 cuerpos y 6 mil 122 fragmentos de restos humanos, con mayor concentración en Jalisco, Sonora y Guanajuato.

Pamela Benítez, analista de datos de la organización Data Cívica, aseveró que en 2024 la Fiscalía General de la República reportó 18 hallazgos en todo el país, mientras que las fiscalías estatales registraron 786.

“México enfrenta un desastre forense sin precedentes. Miles de cuerpos no identificados permanecen bajo resguardo del Estado en fosas comunes, panteones ministeriales y morgues”, señala el diagnóstico.

En México, las fosas comunes son operadas por el Estado en morgues o panteones públicos y están bajo gestión de fiscalías y servicios forenses para inhumar cuerpos no identificados o no reclamados.

En tanto que las fosas clandestinas se asocian al crimen organizado y se ubican en zonas rurales o casas de seguridad donde se ocultan víctimas de homicidio y desaparición forzada.

CONTRADICCIONES

En 2023 , la FGR reportó la localización de 76 fosas, mientras que en 2024 sólo fueron 18.

Este dato contrasta con lo informado por las fiscalías estatales en 2024 que reportaron el hallazgo de 786 fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 fragmentos óseos, reviraron los expertos

El informe coordinado por Prensa Ibero atribuye estas variaciones tanto a posibles subregistros como a la falta de criterios homogéneos para clasificar los hallazgos.