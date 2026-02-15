Tormenta Negra en México hoy 15 de febrero 2026: estados afectados y pronóstico climático

Frente frío No.29 afectará a gran parte del país (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz)

Este domingo 15 de febrero de 2026, una masa de inestabilidad atmosférica conocida popularmente como “Tormenta Negra” ha llevado lluvias intensas con descargas eléctricas a varias regiones del país, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué estados serán los más afectados por la “Tormenta Negra”?

El fenómeno climático dejará precipitaciones fuertes, hasta 50 mm en 24 horas, y actividad eléctrica en al menos tres entidades del territorio nacional: Puebla (especialmente en zonas como Tehuacán y la Sierra Negra), Veracruz (regiones montañosas y la cuenca del Papaloapan), y Oaxaca.

El SMN indicó que la combinación de sistemas atmosféricos, entre ellos la presencia de un frente frío activo y la interacción con aire húmedo del Golfo de México, favorecerá la formación de nubes que propician estas lluvias intensas y descargas eléctricas durante la tarde y la noche.

Autoridades locales y Protección Civil han emitido recomendaciones para que la población permanezca atenta, evite transitar por zonas vulnerables y, de ser posible, posponga actividades al aire libre hasta que el clima se estabilice.

¿Qué es una “Tormenta Negra”?

Aunque el término no es oficial en México, se usa para describir sistemas con lluvias muy fuertes y acumulados elevados en un corto periodo de tiempo. El término proviene de escalas de advertencia en regiones como Hong Kong y otros países asiáticos, donde se emplea para alertar sobre precipitaciones intensas que pueden provocar inundaciones y desastres urbanos.

En el contexto mexicano, meteorólogos han adoptado la expresión para comunicar con mayor claridad el nivel de alerta ante lluvias atípicamente intensas que superan los parámetros habituales para la temporada. Aunque no todos los eventos llevan ese nombre oficialmente, el público lo entiende como sinónimo de alerta por lluvias persistentes con posibles efectos negativos en infraestructura y actividades económicas.