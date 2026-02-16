Alerta sector agrícola importación masiva de maíz, leche en polvo, y carne de EE.UU; campo mexicano en “límites inimaginables”

Productores agrícolas en México en condiciones difíciles por importación de granos de EE.UU

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) acusó al gobierno federal de mantener las importaciones masivas de maíz, leche en polvo o fresca, azúcar, carne y otros alimentos de Estados Unidos lo que propicia que la producción y la productividad en el campo mexicano estén en límites inimaginables.

El dirigente de la UNTA, Alvaro López Ríos, alertó que México es estructuralmente deficitario en fertilizantes, sin ventajas de costos o energía para ser autosuficiente.

El país importa alrededor de 75% de los insumos necesarios, lo que impacta directamente en los costos de los productores agropecuarios. Según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en 2025 el país compró 3 millones 798 mil toneladas de fertilizantes, un incremento de 2.3% respecto a las 3 millones 713 mil toneladas de 2024.

El dirigente de la UNTA, señaló que en 2025 México rompió por tercer año consecutivo su récord de importaciones de maíz, alcanzando casi 25 millones de toneladas de maíz amarillo y blanco, lo que deja un déficit estructural enorme y para 2026 se espera que las importaciones sigan altas o incluso suban un poco más por la expansión pecuaria y los precios internacionales bajos.

La productividad agrícola ha caído en granos básicos por sequías, insumos caros y políticas que no han logrado revertir la tendencia, por ello, urgen subsidios bien dirigidos, tecnología, crédito barato y políticas que realmente levanten al campo, porque si no, seguiremos dependiendo de fuera y pagando el precio de alimentos caros.

“De acuerdo al INEGI en enero de 2026, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.8 % en el ámbito rural, es decir, el precio de la canasta básica tuvo un precio de mil 863.17 pesos en zonas rurales donde la pobreza es extrema”, recalcó

El cultivo de granos –agregó--dejó de ser rentable debido a que la 4T eliminó el modelo de agricultura por contrato e ingreso objetivo que operó del 2004 al 2019, los programas sociales permanecen en gran medida desacoplados de la producción y simplemente los costos de producir en el campo mexicano se han vuelto mucho más altos que en otros países.

El dirigente agrícola acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encargó de llevar al sector agropecuario al fracaso pero la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene impactos limitados en la productividad y suministro de insumos.

Esa situación mantiene la puerta abierta a importaciones masivas de maíz, trigo, arroz, sorgo y fertilizantes, lamentó

López Ríos sostuvo que más del 70% del presupuesto de la Secretaría de Agricultura (Sader) para el 2026 se destina a asistencia social para pequeños productores a través de programas como Producción para el Bienestar y Acopio para el Bienestar, lo que propicia que la producción y la productividad en el campo mexicano estén en límites inimaginables.

Dijo que el tamaño del mercado de fertilizantes de México alcanzó un volumen de alrededor de 3,04 millones de toneladas en 2025.

Se espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3% durante el periodo de pronóstico 2026-2035, para alcanzar un volumen de alrededor de 4 millones de toneladas en 2035.

De ahí que la venta ilegal del fertilizante del Bienestar por parte de algunos beneficiarios es un problema detectado en el programa federal, ya que los campesinos que reciben este insumo no lo usan para aplicarlo en sus siembras sino que lo venden.