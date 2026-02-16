Alistan plan de acción entre México y Canadá para inversión y comercio al margen del T-MEC

Marcelo Ebrard junto a Dominique LeBlanc (@m_ebrard/x)

México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, esto en paralelo al T-MEC, así lo informó este lunes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras una reunión en la CDMX con el ministro canadiense, Dominique LeBlanc.

Ante esto, explicó que la iniciativa busca acelerar agendas entre ambos países en paralelo al tratado que tienen con Estados Unidos. La estrategia bilateral “podría quedar definida en el segundo semestre de 2026”, indicó.

Ebrard destacó que la visita de la delegación canadiense, en el marco de un diálogo comercial que calificó como uno de los más amplios en años, abrió dos vías de trabajo: un diálogo entre empresas de ambos países y, en segundo término, la preparación de un “plan de acción”.

El encuentro reunió a cerca de 900 compañías mexicanas y canadienses, según datos de la Secretaría de Economía.

Asimismo, precisó que el objetivo de este plan es establecer una agenda para “los próximos años” derivada del intercambio entre los sectores privado y público, a la par de la delegación canadiense que realizaría visitas a Monterrey y Guadalajara, como parte de una misión comercial que describió como la más amplia en años.

Más oportunidades para jóvenes de ambos países

Según Ebrard, la hoja de ruta incluirá temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y mecanismos para “aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países”, además de otros asuntos que se irán presentando conforme avance el trabajo bilateral.

Durante el evento también se formalizó un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), como cabezas del sector empresarial en ambos países, con el objetivo de articular la cooperación empresarial durante la misión y los encuentros de negocios.

Por su parte, LeBlanc manifestó el interés de Canadá por profundizar el trabajo con el país en sectores como agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada (incluida la automotriz), tecnologías limpias y energía, industrias creativas y culturales, así como tecnologías de la información y comunicaciones.

Igualmente, puntualizó que su enfoque se centra en identificar oportunidades para que empresas canadienses amplíen su presencia en México.

El ministro celebró que las autoridades mexicanas confirmaran públicamente que el país organizará una visita recíproca de empresarios a Canadá en los próximos meses.

Ebrard agradeció a LeBlanc los esfuerzos para “organizar, promover y expandir” la relación bilateral y afirmó que México busca dar continuidad al impulso político y empresarial para que los compromisos se traduzcan en proyectos concretos.