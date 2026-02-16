Autoridades colocan sellos de suspensión en comercios durante los festejos de San Valentín

Sellos de suspensión del el Programa de Verificación y Vigilancia “Día del Amor y la Amistad 2026”

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó tres sellos de suspensión en diversos establecimientos por el Programa de Verificación y Vigilancia “Día del Amor y la Amistad 2026”.

Uno de los sellos fue puesto en un establecimiento de Sears Operadora México, en Acapulco, Guerrero, por no exhibir precios y no respetar promociones. En Distribuidora Liverpool, en Chiapas, colocaron un sello de suspensión por cobro de propina incluida en el ticket; y agregaron un sello más en Operadora Brasa, en Querétaro, por no informar el costo extra en algunos productos y por cobro de propina sin consentimiento.

Del 13 al 15 de febrero, personal adscrito a la institución y a las 38 oficinas de Defensa del Consumidor en el país recorrió florerías, cines, estacionamientos, dulcerías, tiendas de autoservicio y departamentales, hoteles, moteles y restaurantes, entre otros, para revisar que cumplieran con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y las normas mexicanas (NOM) aplicables.

Asimismo, la procuraduría brindó mil 219 asesorías y monitorearon 36 mil 344 productos. Se llevaron a cabo mil 151 visitas de vigilancia y, en atención a denuncias de personas consumidoras, se realizaron 45 visitas de verificación a establecimientos.

Sumado a esto, colocaron mil 586 decálogos de los derechos del consumidor en las áreas de mayor afluencia. Con el fin de garantizar que proveedores de bienes productos o servicios relacionados con este festejo mostraran sus precios de forma clara y visible, instalaron 8 mil 353 preciadores.

La dependencia subrayó que sus canales de contacto están disponibles para la población en general:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Correos electrónicos: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx

La Crónica de Hoy 2026