CFE y GCDMX evalúan entramado eléctrico del Estadio Ciudad de México

En la inspección técnica colabora la empresa ingenieril ICA para el aval de confiabilidad de la infraestructura

En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor; la Directora General de ICA, Guadalupe Phillips Margain; autoridades del gobierno de la Ciudad de México; y de la Coordinación de los Trabajos del Gobierno Federal para la fiesta mundialista, realizaron una visita técnica al Estadio Ciudad de México con miras a supervisar la infraestructura eléctrica estratégica que garantizará la confiabilidad del suministro durante el torneo, en beneficio de residentes y visitantes.

Como parte del recorrido, el grupo de funcionarios y directivos revisaron las condiciones operativas de los circuitos principal y emergente subterráneos, así como un segundo circuito emergente aéreo que permitirán atender escenarios de alta demanda y operación continua; del mismo modo fueron inspeccionados el seccionador y la subestación eléctrica.

Asimismo, se dio seguimiento a las acciones de mantenimiento predictivo y preventivo, inspección y verificación ejecutadas como parte del plan de fortalecimiento instruido en el marco del Grupo de Seguimiento al Mundial 2026, encabezado por la Secretaría de Energía. En este tenor, la Directora General de la CFE destacó la calidad y rapidez del trabajo realizado por el personal electricista para proveer de energía a esta sede mundialista e indicó que las obras y mejoras habrán de beneficiar a los usuarios de los servicios doméstico, comercial e industrial, así como a la población en general que aguarda por la llegada del evento deportivo.

Calleja Alor culminó con la visita al Estadio Ciudad de México la gira de trabajo que sostuvo por Jalisco, Nuevo León y la CDMX, periplo que tuvo por objeto la preparación coordinada con autoridades estatales y locales para garantizar que el Mundial se desarrolle con confiabilidad eléctrica, capacidad de respuesta y seguridad operativa en todas las sedes.