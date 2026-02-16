¿Cotizas en el IMSS? Requisitos para hacer un retiro parcial de 3,500 pesos ¿Te quieres casar sin gastar demasiado? Conoce cómo podrás hacer un retiro parcial de 3,500 pesos por matrimonio en el IMSS (IMSS y Pexels)

Si estás planeando casarte próximamente y quieres aminorar los gastos de la boda, el IMSS te ayuda con un retiro parcial de dinero si cotizas en este instituto social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Retiro Parcial por Matrimonio IMSS, puede ofrecer a quien cotice con ellos un, como su nombre lo indica, retiro parcial de su Afore para que les sean menores los gastos de la boda, en caso de necesitarlo.

¿Qué es el Retiro Parcial por Matrimonio IMSS y quiénes pueden solicitarlo?

El Retiro Parcial por Matrimonio del IMSS es un beneficio económico que te ofrece esta institución para ayudarte con tus finanzas cuando recién comienzas una vida de casado.

Esta ayuda se otorga a través de una disposición de dinero a la que tienes derecho si cotizas en el IMSS. Puedes obtenerlo únicamente una sola vez y se financia con el dinero de tu Cuenta Individual Afore.

El cálculo del monto del retiro se realiza usando como referencia el UMA (Unidad de Medida y Actualización) en la fecha de celebración de tu boda civil, dentro de un plazo de 30 días.

Por lo que, si te casas por el civil este 2026, cotizas en el IMSS y no has hecho uso de este beneficio antes, durante este año podrás recibir $3,566.22 pesos para financiar algunos gastos relacionados con tu boda.

¿Cuáles son los requisitos para poder retirar los 3,500 pesos por matrimonio?

No obstante, para realizar el retiro de los $3,500 pesos, no solo tienes que cotizar en el IMSS, también tienes que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener mínimo 150 semanas cotizadas en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a la fecha de la celebración del matrimonio.

en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a la fecha de la celebración del matrimonio. No haber ejercido este derecho con anterioridad.

con anterioridad. Que cualquiera de los cónyuges no haya sido registrado con anterioridad al IMSS en esa calidad.

¿Cómo tramitar tu retiro parcial por matrimonio en 2026?

Si ya te decidiste a solicitar este beneficio que el IMSS te ofrece, lo único que tienes que hacer es solicitar el Retiro Parcial por Matrimonio IMSS en cualquier Centro de Atención al Público (CAP), los cuales están disponibles de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 18:00 horas con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Acta de matrimonio original o copia certificada

Estado de cuenta bancario con nombre completo del titular y cuenta CLABE vigente a 18 posiciones, no mayor a 3 meses a partir de la fecha de emisión

Contar con el expediente de identificación (si no lo tienes, deberás tramitarlo antes de iniciar el trámite)

¿Este retiro afecta mis semanas cotizadas ante el IMSS?

Otro de los beneficios que te da el IMSS si estás a punto de casarte, es que el Retiro Parcial por Matrimonio es gratuito y no implica una reducción en las semanas de cotización que tengas en esta institución.