Distribuye ISSSTE más de 16 mil préstamos personales en sexta asignación del año

El ISSSTE, informó que en la sexta asignación del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, se distribuyeron 16 mil 842 créditos, para todos aquellos que cumplieron los requisitos establecidos.

El instituto, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, puntualizó que la distribución por tipo de préstamo personal fue de la siguiente manera: 5 mil 769 préstamos ordinarios; 811 préstamos exclusivos para pensionados; 7 mil 217 préstamos especiales; y 3 mil 045 préstamos conmemorativos.

Asimismo, se resaltó que, para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Todos trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que los procedimientos son de manera personal, con el objetivo de contribuir

al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de dichos préstamos.