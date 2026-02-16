El próximo miércoles se realizará simulacro regional en la CDMX y el Edomex (Presidencia)

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el próximo miércoles 18 de febrero, a las 11 de la mañana, se realizará un simulacro regional para la Ciudad de México y el Estado de México.

Se tiene programado que en este simulacro suenen 13 mil 900 altavoces, al igual que el alertamiento por celular.

La coordinadora dio a conocer que se está trabajando en nivelar la alerta de la telefonía móvil y que el mensaje mostrado también será modificado.

Este 2026 se realizarán dos simulacros a nivel nacional que están programados para el 6 de mayo y el 19 de septiembre, ambos a las 11 de la mañana, más adelante se anunciarán las hipótesis de siniestro que se manejarán en cada uno.

Se informó también, que en lo que va del año, se han presentado 3 sismos, dos en San Marcos, Guerrero y uno en Puerto Escondido, Oaxaca, en los que la alerta sísmica y la alerta en telefonía celular funcionaron con éxito.