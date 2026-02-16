Exige oposición en Senado comparecencia de Mario Delgado tras “show” de Marx Arriaga en la SEP

Marx Arriaga Navarro, ex director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública se aferra al cargo (@LETICIAMONTANO/x)

La oposición en el Senado demandó la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado para explicar el motivo por el que se le permite a Marx Arriaga tomar como rehén la dependencia tras su remoción del cargo

Paralelo a ello exigieron al ex titular de materiales educativos, explicaciones sobre irregularidades en su gestión, en lugar de atrincherarse en las oficinas de la SEP.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve acusó a Arriga de incurrir en una “actitud porril” en un intento por presionar a la Presidenta de la República.

“Esta Actitud de Marx Arriaga es porril. Quiere presionar a la presidenta, quiere presionar al gobierno o quiere tender puentes hasta Macuspana para que le salven el pellejo”, fustigó

El priista insistió en que su bancada solicitará la comparecencia del titular de la SEP, para que explique al Senado lo ocurrido tras el despido de Marx Arriaga, su comportamiento posterior y los cambios que debe haber en los contenidos de los libros de texto.

“No puede pasar como oficialía de partes el Senado cuando tenemos un secretario de Educación que no puede resolver ni siquiera el tema de Marx Arriaga”, aseveró

A su vez, el coordinador panista, Ricardo Anaya señaló que la salida de Arriaga confirma que su nombramiento fue un error garrafal que provocó un daño profundo a la educación en México, que tardará muchos años en corregir.

“Lo de menos es que el tipo en una actitud mesiánica como la del que lo nombró, esté atrincherado, el problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México”, señaló

Anaya sostuvo que lo ocurrido con el ex funcionario revela una división al interior de Morena, “nos confirma que está implosionando y haberlo nombrado fue un error gravísimo que va a tomar muchos años para que se pueda corregir”.

En tanto el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió decisiones enérgicas frente a la actuación del ex funcionario que ahora pretende tomar de rehén a la propia SEP y lamentó “el triste papel que tuvo” como responsable de los materiales educativos de la dependencia.

“Me parece que es un desapego completo de la realidad y me da mucho pesar que el futuro de una parte importante, estratégica, de la Secretaría de Educación Pública dependa del criterio de un fanático”, aseveró

Aseveró que la Presidenta de la República tiene que ser todavía mucho más enérgica en la toma de decisiones pues no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien quiera tomar de rehén a la propia Secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio.

Castañeda consideró que no se puede permitir que bajo ninguna circunstancia, alguien quiera tomar como rehén a la SEP y dejar en el limbo, el futuro de algo tan importante como los libros de texto y sus contenidos.