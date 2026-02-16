Marx Arriaga se aferra a su trinchera en la SEP… mientras le sacan sus cosas de la oficina

La situación de Marx Arriaga dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) continúa generando tensión, luego de que el funcionario se negara a dejar su oficina pese a los cambios administrativos en el área que encabezaba.

Desde la semana pasada, el exdirector general de Materiales Educativos permanece dentro de las instalaciones del edificio ubicado en Avenida Universidad, en la Ciudad de México, al señalar que no ha recibido una notificación oficial que formalice su salida.

¿Por qué Marx Arriaga se niega a abandonar su oficina?

Arriaga sostiene que su permanencia responde a la falta de un documento oficial que confirme su remoción. A través de mensajes y transmisiones en redes sociales, ha señalado que se trata de una protesta pacífica para exigir un proceso conforme a la ley laboral.

El funcionario ha calificado su permanencia como una acción de “resistencia” y la ha vinculado con la defensa del proyecto educativo impulsado durante su gestión, especialmente el relacionado con los libros de texto y la Nueva Escuela Mexicana.

¿Qué está pasando con su oficina en la SEP?

Mientras Arriaga continúa dentro del inmueble, trabajadores de la dependencia comenzaron a retirar cajas y objetos de la oficina que ocupaba, luego de que se realizara el relevo en la Dirección de Materiales Educativos.

Las imágenes del retiro de sus pertenencias circularon en redes sociales, lo que aumentó la atención sobre el conflicto administrativo que se vive al interior de la Secretaría.

Por ahora, la SEP ya concretó el cambio en el área, pero la situación permanece sin resolverse mientras Arriaga continúa dentro del edificio en espera de una notificación formal.